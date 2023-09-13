İstanbul'da su fiyatlarına zam yapılıp yapılmadığı konusu gündemde. İstanbul'da suya ne kadar zam gelecek merak konusu oldu. Peki, İstanbul'da suya zam mı geldi? Suya ne kadar, yüzde kaç zam geldi? İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) Olağan Kurulu, bugün gerçekleşti. Yapılan toplantı sonrasında İstanbul'da suya zam yapıldı mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından suya ne kadar zam geldi araştırılmaktadır. Peki, İstanbul'da suya zam mı geldi? Suya ne kadar, yüzde kaç zam geldi? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA SUYA ZAM MI GELDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) Olağan Kurulu, bugün gerçekleşti. İBB'nin Saraçhane'deki merkez binasında yapılan toplantıda İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 25'lik bir zam kararı alındı.

SUYA NE KADAR ZAM GELDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ 2. Olağan Genel Kurulu'nda su fiyatlarına yüzde 25'lik zam teklifi kabul edildi. İstanbul'da suya 3 ay önce yüzde 13 zam yapılmıştı. Yüzde 25 zamla yeni tarifede konutlarda 0-15 metreküp arası 1. kademenin birim fiyatı 16.50 TL'den 20.62 TL'ye çıktı. 15-30 metreküp arası ikinci kademe 23.75 TL'den 29.68 TL'ye, 30 metreküp ve üzeri3.kademenin birim fiyatının 32.34 TL'den 40.42 TL'ye yükseltildi.

İSKİ YÜZDE 60 İSTEMİŞTİ

İBB Meclisi eylül ayı oturumunda İSKİ olağan kurulunda İSKİ'nin suya yüzde 60 zam teklifi görüşüldü. İSKİ'nin teklifi kurulda revize edildi. AK Parti ve CHP grubunun anlaşmasıyla yüzde 25 zam kararı alındı.