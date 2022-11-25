İstanbul'da suya zam mı geldi? İstanbul'da suya zam yapıldı mı? Suya yüzde kaç zam yapıldı?

Son zamanlarda gündeme gelen zam haberleri arasında İstanbul'da suya zam mı geldi? Konusu da yer alıyor. İstanbul'da yaşan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi İstanbul'da suya zam mı geldi? Sorusunu araştırıyor. Peki, İstanbul'da suya zam mı geldi? İstanbul'da suya zam yapıldı mı? Suya yüzde kaç zam yapıldı?