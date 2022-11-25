İstanbul'da suya zam mı geldi? İstanbul'da suya zam yapıldı mı? Suya yüzde kaç zam yapıldı?
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Son zamanlarda gündeme gelen zam haberleri arasında İstanbul'da suya zam mı geldi? Konusu da yer alıyor. İstanbul'da yaşan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi İstanbul'da suya zam mı geldi? Sorusunu araştırıyor. Peki, İstanbul'da suya zam mı geldi? İstanbul'da suya zam yapıldı mı? Suya yüzde kaç zam yapıldı?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Kasım ayı toplantısının ardından yapılan duyuru ile birlikte İstanbul'da suya zam mı geldi? Sorusu merak edilmeye başlandı. Merak edenler için bu haberimizde İstanbul'da suya zam mı geldi? Sorusunu yanıtladık. Peki, İstanbul'da suya zam mı geldi? İstanbul'da suya zam yapıldı mı? Suya yüzde kaç zam yapıldı?
İSTANBUL'DA SUYA ZAM MI GELDİ?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Kasım ayı toplantısının ardından İstanbul'da suya yüzde 25'lik bir zam yapıldı. Karar İBB Meclisi'nde oy birliği ile alındı.