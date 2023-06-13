İstanbul'da suya zam mı geldi? İBB suya yüzde kaç zam geldi?

İstanbul'da suya zam geldi. Konutta birinci kademede 14,61 TL olan tarife, yeni tarifeye yükseltildi. Peki, İBB suya yüzde kaç zam geldi?

İSTANBUL'DA SUYA ZAM MI GELDİ?

İski, konut ve iş yerlerinde kademe kademe yüzde 15 ile yüzde 52.44 arasında değişen oranlarda zam istedi. En yüksek zam olan yüzde 52.44 sanayi bölgeleri için istendi.

İski'nin teklifi revize edilerek suya yüzde 13 zam kararı alındı. Konutta birinci kademede 14,61 TL olan tarife, yaklaşık yüzde 13'lük zam ile 16,50 TL'ye yükseltildi.