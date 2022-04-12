İstanbul'da sular saat kaçta ve ne zaman gelecek? 12 Nisan 2022 günü hangi ilçede su kesintisi olacak? İstanbul hangi ilçelerde su kesintisi olacak? S - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da sular saat kaçta ve ne zaman gelecek? 12 Nisan 2022 günü hangi ilçede su kesintisi olacak? İstanbul hangi ilçelerde su kesintisi olacak? S

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
İstanbul'da sular saat kaçta ve ne zaman gelecek? 12 Nisan 2022 günü hangi ilçede su kesintisi olacak? İstanbul hangi ilçelerde su kesintisi olacak? S

İSKİ tarafından yapılan açıklamada Bakırköy, Başakşehir, Sancaktepe ve Üsküdar hattı üzerinde su kesintisi olacak. Zorunlu çalışma nedeni ile 12 Nisan 2022 Salı belli saatler arasında kısa süreli su kesintisi yaşanacaktır. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi olacaktır?

İSTANBUL (Haberler.com) - 12 Nisan 2022 Salı günü, Bakırköy, Başakşehir, Sancaktepe ve Üsküdar hattı üzerinde su kesintisi yapılacağından 12 Nisan 2022 Salı belli saatler arasında kısa süreli su kesintisi yaşanacağı ve aşağıdaki bölgelere su vermeyeceğini duyurdu. İstanbul'da Bakırköy, Başakşehir, Sancaktepe ve Üsküdar ilçelerinde yaşanacak olan kısa süreli su kesintisi hangi mahallede olacağı merak konusu oldu. 12 Nisan 2022 saat kaçta su kesintisi olacak? 12 Nisan 2022 Salıgünü hangi ilçelerde su kesintisi olacak? 12 Nisan 2022 Salı su kesintisi olacak mı? Su kesintisi hangi ilçelerde olacak? Detaylar haberimizdedir…

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

Bakırköy İlçesi

Etkilenen Mahalleler : Yeşilköy Mah,Yeşilyurt Mah,Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah,Sakızağacı Mah

Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Debimetre Montajı/ Değişimi

Başlama Tarihi : 12.04.2022 06:12

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Bakırköy İlçesi

Etkilenen Mahalleler : Şenlikköy Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.04.2022 08:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Başakşehir İlçesi

Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.04.2022 09:05

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sancaktepe İlçesi

Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.04.2022 09:16

Bitiş Tarihi :Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Üsküdar İlçesi

Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.04.2022 08:45

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Haberler.com - Gündem

Su Kesintisi, İstanbul, İSKİ, Gündem, Güncel, Haberler

title