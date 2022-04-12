İstanbul'da sular saat kaçta ve ne zaman gelecek? 12 Nisan 2022 günü hangi ilçede su kesintisi olacak? İstanbul hangi ilçelerde su kesintisi olacak? S
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İSKİ tarafından yapılan açıklamada Bakırköy, Başakşehir, Sancaktepe ve Üsküdar hattı üzerinde su kesintisi olacak. Zorunlu çalışma nedeni ile 12 Nisan 2022 Salı belli saatler arasında kısa süreli su kesintisi yaşanacaktır. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi olacaktır?
İSTANBUL (Haberler.com) - 12 Nisan 2022 Salı günü, Bakırköy, Başakşehir, Sancaktepe ve Üsküdar hattı üzerinde su kesintisi yapılacağından 12 Nisan 2022 Salı belli saatler arasında kısa süreli su kesintisi yaşanacağı ve aşağıdaki bölgelere su vermeyeceğini duyurdu. İstanbul'da Bakırköy, Başakşehir, Sancaktepe ve Üsküdar ilçelerinde yaşanacak olan kısa süreli su kesintisi hangi mahallede olacağı merak konusu oldu. 12 Nisan 2022 saat kaçta su kesintisi olacak? 12 Nisan 2022 Salıgünü hangi ilçelerde su kesintisi olacak? 12 Nisan 2022 Salı su kesintisi olacak mı? Su kesintisi hangi ilçelerde olacak? Detaylar haberimizdedir…
SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER
Bakırköy İlçesi
Etkilenen Mahalleler : Yeşilköy Mah,Yeşilyurt Mah,Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah,Sakızağacı Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Debimetre Montajı/ Değişimi
Başlama Tarihi : 12.04.2022 06:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Bakırköy İlçesi
Etkilenen Mahalleler : Şenlikköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.04.2022 08:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Başakşehir İlçesi
Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.04.2022 09:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Sancaktepe İlçesi
Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.04.2022 09:16
Bitiş Tarihi :Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Üsküdar İlçesi
Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.04.2022 08:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.