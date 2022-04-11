İstanbul'da sular saat kaçta ve ne zaman gelecek? 11 Nisan 2022 günü hangi ilçede su kesintisi olacak? İstanbul hangi ilçelerde su kesintisi olacak? S

İSTANBUL (Haberler.com) - 11 Nisan 2022 Pazartesi günü, Gaziosmanpaşa ve Üsküdar hattı üzerinde su kesintisi yapılacağından 11 Nisan 2022 Pazartesi belli saatler arasında kısa süreli su kesintisi yaşanacağı ve aşağıdaki bölgelere su vermeyeceğini duyurdu. İstanbul'da Gaziosmanpaşa ve Üsküdar ilçelerinde yaşanacak olan kısa süreli su kesintisi hangi mahallede olacağı merak konusu oldu. 11 Nisan 2022 saat kaçta su kesintisi olacak? 11 Nisan 2022 Pazartesigünü hangi ilçelerde su kesintisi olacak? 11 Nisan 2022 Pazartesi su kesintisi olacak mı? Su kesintisi hangi ilçelerde olacak? Detaylar haberimizdedir…

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

Gaziosmanpaşa İlçesi

Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.04.2022 09:38

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Üsküdar İlçesi

Etkilenen Mahalleler : Ferah Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.04.2022 08:35

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.4.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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