İstanbul'da sular saat kaçta ve ne zaman gelecek? 5 Nisan 2022 günü hangi ilçede su kesintisi olacak? İstanbul hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Su
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İSKİ tarafından yapılan açıklamada Başakşehir ve Küçükçekmece hattı üzerinde su kesintisi olacak. Zorunlu çalışma nedeni ile 5 Nisan 2022 Salı belli saatler arasında kısa süreli su kesintisi yaşanacaktır. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi olacaktır?
İSTANBUL (Haberler.com) - 5 Nisan 2022 Salı günü, Başakşehir ve Küçükçekmece hattı üzerinde su kesintisi yapılacağından 5 Nisan 2022 Salı belli saatler arasında kısa süreli su kesintisi yaşanacağı ve aşağıdaki bölgelere su vermeyeceğini duyurdu. İstanbul'da Kadıköy ilçesinde yaşanacak olan kısa süreli su kesintisi hangi mahallede olacağı merak konusu oldu. 5 Nisan 2022 saat kaçta su kesintisi olacak? 5 Nisan 2022 Salıgünü hangi ilçelerde su kesintisi olacak? 5 Nisan 2022 Salı su kesintisi olacak mı? Su kesintisi hangi ilçelerde olacak? Detaylar haberimizdedir…
SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER
Başakşehir İlçesi
Etkilenen Mahalleler : Kayabaşı Mah,Şamlar Mah,Altınşehir Mah,Güvercintepe Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı/ Değişimi
Başlama Tarihi : 05.04.2022 07:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Küçükçekmece İlçesi
Etkilenen Mahalleler : Yarımburgaz Mah,Atakent Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı/ Değişimi
Başlama Tarihi : 05.04.2022 07:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.