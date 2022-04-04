İstanbul'da sular saat kaçta ve ne zaman gelecek? 4 Nisan 2022 günü hangi ilçede su kesintisi olacak? İstanbul hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Su

İSTANBUL (Haberler.com) - 4 Nisan 2022 Pazartesi günü, Kadıköy hattı üzerinde su kesintisi yapılacağından 4 Nisan 2022 Pazartesi belli saatler arasında kısa süreli su kesintisi yaşanacağı ve aşağıdaki bölgelere su vermeyeceğini duyurdu. İstanbul'da Kadıköy ilçesinde yaşanacak olan kısa süreli su kesintisi hangi mahallede olacağı merak konusu oldu. 4 Nisan 2022 saat kaçta su kesintisi olacak? 4 Nisan 2022 Pazartesigünü hangi ilçelerde su kesintisi olacak? 4 Nisan 2022 Pazartesi su kesintisi olacak mı? Su kesintisi hangi ilçelerde olacak? Detaylar haberimizdedir…

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

Kadıköy İlçesi

Etkilenen Mahalleler : Suadiye Mah, Bostancı Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 04.04.2022 08:30

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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