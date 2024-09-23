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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 23 Eylül Ümraniye, Üsküdar, Beykoz'da sular ne zaman gelir? İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULA!

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 23 Eylül Ümraniye, Üsküdar, Beykoz'da sular ne zaman gelir? İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULA!
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İstanbul'da özellikle Ümraniye, Üsküdar ve Beykoz çevresinde su kesintisi yaşanacak. Bu kesintinin ne zaman sona ereceği ve hangi ilçeleri etkileyeceği konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

23 Eylül tarihinde İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Özellikle Ümraniye, Üsküdar ve Beykoz ilçelerindeki vatandaşlar, bu kesintilerin ne kadar süreceği ve hangi bölgeleri etkileyeceğini merak ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintinin sebebi, planlı bakım ve onarım çalışmaları olarak belirtildi. Bu çalışmaların altyapının iyileştirilmesi ve arıza risklerinin azaltılması amacıyla gerçekleştirildiği vurgulandı. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 23 Eylül hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da 23 Eylül Pazartesi günü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Vatandaşlar, hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağını öğrenmek istiyor.

ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ

Ümraniye ilçesindeki su kesintisi şu şekilde;

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 23 Eylül Ümraniye, Üsküdar, Beykoz'da sular ne zaman gelir?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 23 Eylül Ümraniye, Üsküdar, Beykoz'da sular ne zaman gelir?

Daha fazla bilgi için İSKİ Su Kesintisi adresine bakabilirsiniz.

ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ

Üsküdar ilçesindeki su kesintisi şu şekilde;

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 23 Eylül Ümraniye, Üsküdar, Beykoz'da sular ne zaman gelir?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Ümraniye İstanbul Üsküdar Beykoz Eylül İSKİ İSKİ

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