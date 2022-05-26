İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı - Haberler

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İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı

İhlas Haber Ajansı - Genel
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İstanbul'da bazı ilçelerde yağış öncesi gökyüzünde ardı ardına çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

İstanbul'da bazı ilçelerde yağış öncesi gökyüzünde ardı ardına çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca, Büyükçekmece gibi ilçelerinde, akşam saatlerinde ardı ardına çakan şimşekler adeta gececi aydınlattı. İstanbul'un yüksek kesimlerinde zaman zaman yağış etkili olurken, ardı ardına çakan şimşekler ise görsel şölen oluşturdu.

(Batuhan Toprak - Furkan Tan - Veysel Ensar Gökçegözog - Murat Delice - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Genel

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