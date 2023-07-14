Kuzey Afrika'yı kavuran Kerberos sıcak hava dalgasının son durağı Türkiye oldu. Adını Dante'nin Inferno eserindeki üç başlı köpekten alan Kerberos'un etkisiyle ülkemizde de aşırı sıcaklar etkili oluyor. Peki İstanbul'da sıcaklar ne zaman bitecek? Sıcak hava dalgası ne zaman bitecek?

İstanbul'da sıcaklar ne zaman bitecek? Kuzey Afrika'yı kavuran Kerberos sıcak hava dalgasının son durağı Türkiye oldu. Adını Dante'nin Inferno eserindeki üç başlı köpekten alan Kerberos'un etkisiyle ülkemizde de aşırı sıcaklar etkili oluyor. Peki İstanbul'da sıcaklar ne zaman bitecek? Sıcak hava dalgası ne zaman bitecek? Detaylar...

İSTANBUL'DA SICAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Kerberos sıcak hava dalgasının etkisiyle Türkiye'de aşırı sıcaklar yaşanmaya başlanırken, Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda "Aşırı sıcak havada mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın. Mecburen dışarı çıktığınız durumlarda gölge yerleri tercih edin ve dışarıda uzun süre kalmamaya dikkat edin" ifadelerini kullandı. Meteoroloji ve AKOM da bugün ve yarın etkili olacak sıcaklar için art arda uyarılarda bulunmuştu.

Havaların Ağustos ayını 15'inden sonra serinlemesi bekleniyor.

Bakırçay Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, dünden beri etkili olan sıcak hava dalgasının, Türkiye'de "uzun yıllar sıcaklık rekoru" olarak kayıtlara geçmesini beklediklerini bildirdi. Prof. Dr. Tağıl, temmuz ayının başında küresel ortalama sıcaklıkların insanlık tarihinde görülememiş biçimde artış gösterdiğini belirtti.

Bu yıl temmuz ayının küresel ortalama sıcaklıklara göre dünyanın en sıcak ayı olarak kayıtlara geçmesinin beklendiğini aktaran Tağıl, şunları kaydetti; "Küresel ortalama sıcaklıklardaki bu artışların dünyanın her yerinde aynı gerçekleşmesi beklenemez. Türkiye'nin içinde bulunduğu Akdeniz havzası ortalama sıcaklıklardaki artışın en belirgin olduğu yerlerden biri olarak dikkati çekmektedir. Ülkemizde bugünlerde başta insan olmak üzere coğrafi çevre üzerinde yıkıcı etkilere sahip olabilecek 7 gün süreceği tahmin edilen sıcak hava koşulları yaşanmaktadır. Bu 7 günlük süre içinde Türkiye'de uzun yıllar sıcaklık rekorları kırılacak. Bu duruma göre Türkiye'de en yüksek sıcaklık rekorunun görüldüğü Cizre'de (49,1 derece) sıcaklığın 50 dereceyi bulup yeni bir rekor kıracağı tahmin edilmektedir. Nitekim 13 Temmuz itibariyle Cizre'de bu değer 44,5 derecedir."

"GÖLGE YERLERİ TERCİH EDİN"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Aşırı sıcak havada mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın. Mecburen dışarı çıktığınız durumlarda gölge yerleri tercih edin ve dışarıda uzun süre kalmamaya dikkat edin" ifadeleri yer aldı.

METEOROLOJİ VE AKOM'DAN ART ARDA UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'da hava sıcaklığındaki artışa karşı vatandaşları uyardı. Bugün ve yarın için 11.00 ile 16.00 saatleri arasında kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere dikkatli olunması istendi.