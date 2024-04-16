İstanbul'da sıcaklar ne zaman başlıyor? İstanbul bugün (16 Nisan) kaç derece sıcaktır? Bu hafta hava sıcak mı?

İstanbul'da hava durumu nasıl, İstanbul'da hava sıcaklığı kaç derece ve İstanbul'da sıcaklar ne zaman başlıyor soruları gündeme geliyor. Yurt genelinde sıcaklıkların bazı illerde 30 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Peki, İstanbul'da sıcaklar ne zaman başlıyor? İstanbul bugün (16 Nisan) kaç derece sıcaktır?

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yurt genelinde yarından itibaren artması beklenen sıcaklıkların bazı illerde 30 derecenin üzerine çıkacağını bildirdi.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre yurt genelinde yarından itibaren sıcaklıklarda artış beklendiğini belirtti.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üstünde seyretmesinin beklendiğini aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bazı illerimizde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması öngörülmekte. Özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verileri doğrultusunda dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum. Bununla birlikte doğal oksijen kaynağımız olan ormanlarımızda da havaların ısınmasıyla beraber herhangi bir yangın olmaması için tüm vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum."

İSTANBUL BUGÜN KAÇ DERECE SICAKTIR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahminleri yayınlandı.

16 Nisan için İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 26°

17 Nisan için İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 24°

18 Nisan 2024 Perşembe İstanbul hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 24°

19 Nisan 2024 Cuma İstanbul hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°

20 Nisan 2024 Cumartesi İstanbul hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°