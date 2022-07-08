İstanbul'da Serengeti'yi andıran görüntüler: Mandalar Terkos Gölü'nde böyle serinledi - Haberler

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İstanbul'da Serengeti'yi andıran görüntüler: Mandalar Terkos Gölü'nde böyle serinledi

İhlas Haber Ajansı - Batuhan Toprak - Genel
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Mandalar Terkos Gölü'nde böyle serinledi Sıcakların artmasıyla birlikte Arnavutköy'de mandalar Terkos Gölü 'ne girerek serinledi.

Mandalar Terkos Gölü'nde böyle serinledi

İSTANBUL - Sıcakların artmasıyla birlikte Arnavutköy'de mandalar Terkos Gölü 'ne girerek serinledi. Mandaların gölgedeki halleri renkli görüntüler oluşturdu.

Afrika Belgesellerini aratmayan görüntüler

Yaz ayının gelmesiyle beraber artan sıcaklıklar, insanların yanı sıra havyanların da yaşamını etkilemeye devam ediyor. Arnavutköy'de mandarlar Terkos Gölü'ne girerek serinledi. Afrika Belgesellerini aratmayan renkli görüntüler havadan görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Genel

Terkos Gölü Afrika Genel Haberler

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