İstanbul'da selden etkilenen ailelere devlet yardımı ne kadar olacak? Devlet desteği nereden, nasıl alınır?

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağışın neden olduğu selden etkilenen ailelere yardım ödemesi yapılacak. Vatandaşlar ise İstanbul'da selden etkilenen ailelere devlet yardımı ne kadar olacak? Devlet yardımı nereden, nasıl alınır? sorularını araştırdı.

İstanbul'da meydana gelen sel felaketinde hasar gören birçok bina ve iş yeri oldu. Vatandaşların zorluk yaşamasıyla beraber devlet yardımda bulunacak. Peki, İstanbul'da selden etkilenen ailelere devlet yardımı ne kadar olacak? Devlet yardımı nereden, nasıl alınır?

İSTANBUL'DA SELDEN ETKİLENEN AİLELERE DEVLET YARDIMI NE KADAR OLACAK?

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağışın neden olduğu selde 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralanırken, yüzlerce eve su bastı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selden etkilenen ailelere hane başına 15 bin TL para yardımı yapılacağını söyledi.

İstanbul'da dün akşam etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Yüzlerce evin su bastığı felakette 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de hastanelik oldu. Ekipler, temizlik ve tahliye çalışmalarına devam ederken selden etkilenen ailelere nakdi yardım yapılması kararlaştırıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hane başına 15 bin TL verileceğini söyledi.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Yerlikaya konu hakkında yaptığı duyuruda, "İstanbul'da, Valiliğimiz koordinasyonunda Kaymakamlarımız tarafından sel ve su baskınlarından olumsuz etkilenen yerlerin zarar tespit çalışmaları başladı. İlk etapta sel ve su baskınlarından etkilenen ailelerimize hane başına; AFAD'dan 10.000 TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 5.000 TL olmak üzere toplam 15.000 TL yardım ödemesi yapılacaktır. Rabbim her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." dedi.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Sel felaketinde yüzlerce ev ve iş yeri zarar gördü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; Arnavutköy'de 291 konut, Başakşehir'de 131 konut ve 650 iş yeri, Küçükçekmece'de 98 konut ve 13 iş yeri, Sultangazi'de 10 konut ve Eyüpsultan'da 30 konutun yaşanan selden etkilendiğini açıkladı. Yerlikaya, zarar tespit çalışmalarının bugün başlayacağını bildirdi.