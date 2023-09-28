İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde başlayan yağmur, akşama doğru etkisini artırdı. Başakşehir ve Sultangazi başta olmak üzere bazı ilçelerde sel ve su baskınları yaşanırken İstanbul Valisi Davut Gül'den vatandaşlara önemli bir uyarı geldi. Vali Gül, su basma riski bulunan yerlerin hızlıca boşaltılmasını istedi. Peki, İstanbul'da sel mi var? Yağmur ne zaman duracak?

İstanbul'da sel mi var? Yağmur ne zaman duracak?

Son dakika: İstanbul genelinde başlayan sağanak yağış sonrası İstanbul Valisi Davut Gül'den önemli bir uyarı geldi. Vali Gül, yağışın sabaha kadar sürmesinin beklendiğini belirterek, "Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız." dedi. İstanbul'da sel mi var?

İSTANBUL'DA SEL Mİ VAR?

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Vali Gül, "Sevgili İstanbullular, ilimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız." ifadeleri yer aldı.

AFAD'DAN DA UYARI GELDİ

AFAD'dan yapılan uyarıda ise "İstanbul'da kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sel yıldırım ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı" denildi.

CADDELER GÖLE DÖNDÜ

Arnavutköy, Başakşehir ve Sultangazi'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı caddeler suların taşması nedeniyle göle dönerken, bazı dükkanları su bastı.

SU ALTI KURTAMA EKİBİ TALEBİ

Sağanak nedeniyle itfaiye ekipleri tedbir amaçlı su altı arama kurtarma ekibi ve destek ekiplerin bölgede bulunmasını talep etti.