İstanbul'da şehitler için konvoy düzenlendi

İSTANBUL - İstanbullu taksiciler şehitleri anmak için konvoy oluşturdu.

İstanbul Taksi Şoförleri Derneği öncülüğünde toplanan taksiciler Kadıköy, Küçükçekmece, Bağcılar, Beşiktaş ilçelerinde toplanarak şehitler için konvoy yaptı. Taksi şoförleri daha sonra Yenikapı Meydanı'nda toplanarak şehitler için dua okuyup basın açıklaması yaptı. Programa İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Dündar ve İstanbul'un birçok ilçesinden çok sayıda taksici katıldı.

Anma programında konuşan İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Dündar, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki bu vatanın evlatları bu zamana kadar teröre teslim olmamıştır, olmayacaktır. Bölücü terör örgütü mensuplarına ve destekçilerine anayasamızın 3'üncü maddesinin ilk hükmünü buradan tekrar hatırlatmak istiyoruz; 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür', bu maddeyi hiçbir vatan haini aklından çıkarmasın ve beyhude çabalar içime girmesinler" sözlerini kullandı.

"İstanbul Taksi Camiasi nasıl ki vatan ve millet konusunda bir bütün ise mesleğimiz konusunda da aynı hassasiyetle bir bütündür"

Deniz Dündar, "Ayrıca şunu da özellikle belirtmek istiyoruz. İstanbul Taksi Camiası, vatanına ve milletine sadakatle bağlıdır. Bizleri ve kamuoyunu linç etmeye çalışanlar, oluşturmuş oldukları algıdan derhal vazgeçmelidir. Üzerimize oynanan oyunların farkındayız, şerefimiz ve onurumuzla sürdürdüğümüz mesleğimiz birtakım çıkar çevreleri tarafından bitirilmek istenmektedir. Bu amaç doğrultusunda hareket eden herkese şunu belirtmek isteriz ki; İstanbul Taksi Camiasi nasıl ki vatan ve millet konusunda bir bütün ise mesleğimiz konusunda da aynı hassasiyetle bir bütündür. Bunu da bu gece hep beraber gördük ve herkesin görmesini isteriz. Tek bir çağrımız üzerine, kayıtsız şartsız bu alana gelen yüzlerce vatansever taksici esnafımıza, siz değerli basın mensuplarına, aynı zamanda toplanmamıza izin veren başta Sayın Valimize, Sayın Emniyet Müdürümüze ve kıymetli ekiplerine minnettarız" şeklinde konuştu.