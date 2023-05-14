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İstanbul'da sayılan oylar ilçe seçim kurullarına getirilmeye başlandı

Genel Haberleri

İstanbul'da sayılan oylar ilçe seçim kurullarına getirilmeye başlandı İstanbul'da okullarda sayılan oylar ilçe seçim kurullarına getirilmeye başlandı.

İstanbul'da sayılan oylar ilçe seçim kurullarına getirilmeye başlandı

İSTANBUL - İstanbul'da okullarda sayılan oylar ilçe seçim kurullarına getirilmeye başlandı. Yüksek Seçim Kurulu yetkilileri tarafından kontrol edilen oy torbaları tekrar mühürlenerek kapatılıyor.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri kapmasında sandık başına gitti. Saat 08.00'da başlayan oy verme işlemi saat 17.00'da bitti. İstanbul'da da okullarda sayım işlemi biten oylar ilçe seçim kurullarına getirilmeye başlandı. Seçim kurullarında Yüksek Seçim Kurulu yetkilileri tarafından kontrol edilen oy torbaları tekrar mühürlenerek kapatılıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hacer İnci - Genel

Yüksek Seçim Kurulu İstanbul Genel Haberler

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