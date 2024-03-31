İstanbul'da sandıklar saat kaçta kapanıyor? SANDIKLAR KAPANIYOR! İstanbul'da oy vermek için son saatler

İstanbul'da sandıklar saat kaçta kapanıyor? Türkiye bugün 5 yıl süre ile seçilmek üzere belediye başkanlarını seçmek üzere sandığı oy vermeye gitti. İstanbul'da yaşayan seçmen İstanbul'da sandıklar saat kaçta kapanıyor merak ediyor. İşte detaylar...

İSTANBUL'DA SANDIKLAR SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

İstanbul'da sandıklar saat 17.00'de kapanıyor.

Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak belirlendi.

Diğer illerde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri ise 08.00-17.00 olarak belirlendi.