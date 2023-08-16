İstanbul'da Sağlık Turizmi Fuarı Başladı

Sağlık turizmine yönelik olarak İstanbul'da düzenlenen 1. Turabexpo Sağlık Turizmi Fuarı başladı. Fuara Türkiye'deki birçok hastane ile medikal firma temsilcilerinin yanı sıra, Arap ülkeleri ve Türki Cumhuriyetleri büyük ilgi gösterdi. Fuar ile Arap ülkelerindeki iş birliklerini artırmayı hedeflediklerini söyleyen İzmir Tunus Fahri Konsolosu ve TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, 'Bu fuar çok önemli çünkü Arap ülkelerinde sağlık turizmiyle ilgili altyapı oluşturuyoruz. Bu anlaşmalar bizim sağlık turizmimizi çok iyi bir noktaya getirecek. Türkiye sağlık turizminde bacasız bir sanayi' dedi.

Türkiye'deki sağlık sektörünün sağlık turizmindeki payını artırmak amacıyla düzenlenen '1. Turabexpo Sağlık Turizmi Fuarı' İstanbul'da bir otelde başladı. Türk Arap Ülkeleri İş birliği Derneği (TÜRAP) tarafından organize edilen ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı desteği ile Demir Sağlık ve Hayat Sigorta sponsorluğunda düzenlenen fuara, Türkiye'deki birçok hastane ile medikal firma temsilcilerinin yanı sıra, 22 Arap ülkesi ve 7 Türki Cumhuriyetinden sağlık sektörünün öncüleri katıldı. Türkiye'nin sağlık turizmi alanında, Arap coğrafyasındaki marka ve bilinirlilik imajına katkı sağlamak ve aynı zamanda insanların sağlık hizmeti alması için Türkiye'yi tercih etmelerine öncülük etmesi amacıyla düzenlenen fuarda katılımcılar iş birliklerini büyütme imkanına kavuşacak.

Fuarın açılış konuşmasını İzmir Tunus Fahri Konsolosu ve TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Genel Müdürü Viktor Hodara, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Ali Alperen Kaçar, Ürdün Parlamentosu Sağlık ve Çevre Komisyonu Başkanı Dr. Firas Ahmed Mohamed Qudah, Arap Devletleri Ligi Misyonu Büyükelçisi Abdelhamid Hamza, Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, Mısır Cumhuriyeti Sağlık ve Çevre Bakan Yardımcısı Dr. Ahmed Hussien Shehata Elsobky ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından katılımcılar arasında çekiliş gerçekleştirildi ve kazanan 2 kişiye verildi. Konuşmacılara ise plaket takdim edildikten sonra da fuar alanı gezilmeye başlandı.

ATTAR: TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİNDE BACASIZ BİR SANAYİ

TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar fuara ilişkin yaptığı konuşmada, 'Türkiye'de ve Arap ülkelerindeki ticari ortaklar ile ciddi bir şekilde çalışmalar yapıyoruz. Şu anda 20'nci toplantımızı yapıyoruz. Bu bizim birinci sağlık turizm toplantımız oluyor. Bu konuda çok iddialıyız. Arap ülkelerdeki çalışmalarımız için protokol ve iş adamları olarak devamlı toplantılar yapıyoruz. Bu çalışmalar ile Türkiye sağlık turizmini inşallah çok iyi bir duruma getireceğiz. İnşallah daha değişik projeler ile bu sağlık turizmini Arap ülkelerinde de hareketlendireceğiz. Daha büyük kitlelerde toplantılar yapacağız ve burada Arap ülkeleriyle olan iş birliklerimizi arttıracağız. Bu fuar çok önemli çünkü Arap ülkelerinde sağlık turizmiyle ilgili altyapı oluşturuyoruz. Bunun devamında da binlerce, yüz binlerce sağlık turizmi sağlamasını bekliyoruz. Burada şu anda acenteler var. Arap ülkelerindeki sağlık turizmi acenteleri, hastaneler, doktorlar hepsi burada. Buradaki sağlık grupları gerek hastaneler, gerekse acenteler ile iş birliği yapıyorlar. Bu anlaşmalar bizim sağlık turizmimizi çok iyi bir noktaya getirecek. Türkiye sağlık turizminde bacasız bir sanayi, ihracat çok önemli. Türkiye'nin bu noktaya önem göstermesi lazım' dedi.

HODARA: FUAR SAĞLIK TURİZMİ ALANINDA ÇOK FAYDALI

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Genel Müdürü Viktor Hodara fuar için mutlu ve gururlu olduklarını ifade ederek, 'Fuar sağlık turizmi alanında çok faydalı. Özellikle Arap ülkelerinden sağlık turizmi amacıyla ülkemize çok sayıda turistin geldiğini biliyoruz. Bu sayının daha da artması ve iş birliklerinin daha da yoğun bir şekilde devam etmesi için çok faydalı bir fuar olacağını düşünüyoruz. Fuarın ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz' diye konuştu.