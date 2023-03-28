İstanbul'da sağanak yağış: Yollar göle döndü, iş yerleri su altında kaldı

İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Küçükçekmece'de etkili olan sağanak yağış, yolları göle çevirirken bazı iş yerleri su altında kaldı. Merter ve Cevizlibağ'da ise vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul genelinde yağış uyarısında bulunmuştu. Uyarıların ardından gece saatlerinden itibaren İstanbul'da yağış yer yer etkili oluyor. Aniden bastıran sağanak yağış, yolları göle çevirirken, sürücüler ve yayalar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde de etkili olan yağış İstasyon Caddesi'ni göle çevirdi. Cadde üzerindeki bazı iş yerleri su altında kaldı.

"Tüm mallarım ve tüm çantalarım çöp oldu"

Ürünlerinin su baskını nedeniyle zarar gördüğünü anlatan iş yeri sahibi Ahmet İm, "Burada çalışacağız diye dün yeni taşındık. Akşam eşyaları koydum, sabah geldim rögarlar hepsi tıkanmış, su altındayız. Tüm mallarım ve tüm çantalarım çöp oldu. Yaklaşık 4-5 bin çanta var. Yaklaşık 750 bin TL zararım var" diye konuştu.

Bozulan şemsiyesini fırlattı

Öte yandan Merter ve Cevizlibağ da ise etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor onlar yaşadı. Şemsiyesi olmayanlar yağmurun altında ıslanırken, bir adam ise bozulan şemsiyesini "Sevgilim yok" diye fırlatınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Yollarda ise su birikintileri oluştuğu görüldü.