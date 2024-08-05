Üye Girişi
Haberler

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI || Bugün yağmur mu yağacak? 5 Ağustos hava yağışlı mı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji, 5 Ağustos tarihinde İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulundu. İstanbul Valiliği, İstanbul'un batısında akşam saatlerine kadar kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşlar, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Ağustos 2024 tarihinde İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulunarak, İstanbul'da yaşayanların yağışlı bir güne hazırlıklı olmalarını önerdi. Gün boyunca devam etmesi beklenen yağışların, özellikle İstanbul'un batı bölgelerinde etkili olacağı ve akşam saatlerinde yoğunlaşabileceği bildirildi. Peki, Bugün yağmur mu yağacak? 5 Ağustos hava yağışlı mı?

5 AĞUSTOS HAVA DURUMU

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde İstanbul'un batısında sağanak yağış beklendiği belirtilerek; vatandaşlardan sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.

BUGÜN HAVA YAĞIŞLI MI?

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji'ye göre; akşam saatlerine kadar İstanbul'un batısında (Silivri ve Çatalca) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, "Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; akşam saatlerine kadar Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sağanak Yağmur İstanbul Hava Durumu Gündem Yaşam Haberler

Giresun'da dede torunlarını kurtarmak isterken gölette boğularak hayatını kaybetti

Giresun'da dede torunlarını kurtarmak isterken gölette boğularak hayatını kaybetti

 CHP, 6-9 Eylül tarihleri arasında olağanüstü kurultay yapacak

CHP, 6-9 Eylül tarihleri arasında olağanüstü kurultay yapacak

 MİT'in yönettiği takas operasyonu onun da gündeminde! Biden'ı topa tutan Trump, Putin'e ise övgüler dizdi

MİT'in yönettiği takas operasyonu onun da gündeminde! Biden'ı topa tutan Trump, Putin'e ise övgüler dizdi

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
California tarihinin en büyük 4. orman yangını: 400 bin dönümden fazla alan kül oldu

California tarihinin en büyük 4. orman yangını: 400 bin dönümden fazla alan kül oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title