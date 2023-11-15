Yağışlar ne kadar sürecek ve bugün yağmur var mı araştırılıyor. 15-16 Kasım sağanak yağmur yağacak mı merak ediliyor. Bu hafta yağmur yağacak mı ve bu hafta sonu yağmur var mı soruları sıklıkla araştırılıyor. İstanbul Valiliği, akşam saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulundu. Peki, İstanbul'da sağanak yağış uyarısı! 15-16 Kasım yağmur yağacak mı? Yağışlar ne kadar sürecek?

İstanbul'da sağanak yağış uyarısı! 15-16 Kasım yağmur yağacak mı? Yağışlar ne kadar sürecek?

İstanbul Valiliği'den sağanak yağış uyarısı yapıldı. 15-16 Kasım yağmur yağacak mı ve bu hafta sonu yağmur var mı soruları gündeme geliyor. Akşam saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulundu. İstanbul'da sağanak yağış uyarısı! 15-16 Kasım yağmur yağacak mı? Yağışlar ne kadar sürecek? Detaylar haberimizdedir…

YAĞMUR YAĞACAK MI?

İstanbul Valiliği, akşam saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da gece ve yarın sabah saatlerinde yerel kuvvetli sağanak bekleniyor. Vatandaşlar ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmalıdır.

BU HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

Valiliğin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bu akşam saatlerinden sonra Marmara'da görülecek sağanağın, bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) gece ve yarın sabah saatlerinde yerel kuvvetli (20-40 kg/m2) olmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?

İstanbul Valiliği, akşam saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulundu. Yağışların, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgarın, Marmara'nın batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.