Son günlerde artan nem ve sıcaklar İstanbullulara zor günler yaşatırken, AKOM'dan beklenen haber geldi. Yüksek nemle zor günler geçiren vatandaşlar yağmurun yağmasını isterken bir yandan da fazla yağış nedeniyle oluşacak sıkıntılardan çekiniyor. Tüm istanbulluların merakla araştırdığı konu ise İsanbul'da saat kaçta yağmur yağacak? İstanbul bugün yağmurlu mu?

24 Ağustos Çarşamba gününe kapalı ve bulutlu havayla uyanan İstanbulluların yağmur beklentisi arttı. AKOM'un yaptığı açıklama ile yağmurun yağacağı kesinleşti. Yağmura yakalanmak istemeyen vatandaşların akıllarına İstanbul'da saat kaçta yağmur yağacak? İstanbul bugün yağmurlu mu? Soruları gelmekte. Aşırı nemlerin yoğunluğundan kurtulmak isteyen vatandaş bir yandan da yağmura dışarıda yakalanmak istemiyor bu nedenle İstanbul'da yağmur saat kaçta yağacak? Sorusunun yanıtını merak ediyor.

İSTANBUL'DA SAAT KAÇTA YAĞMUR YAĞACAK?

İstanbulluların beklediği yağış geldi. Saat 13:00'da başlaması beklenen yağışın akşam 22:00 saatine kadar etkili olması bekleniyor. Bazı bölgelerde dolu yağışının da gerçekleşme ihtimali ile vatandaş uyarıldı. Bunlara ek olarak su baskınları, yoğun şimşek de yağmurla beraber gelebilir.

İSTANBUL BUGÜN YAĞMURLU MU?

İstanbullular son günlerde fazla nem sebebiyle yağmur yağışının olacağını bekliyordu. 24 Ağustos Çarşamba günü için AKOM'dan gelen açıklama ile bugün İstanbulda yağış bekleniyor.