İstanbul'da riskli okullar hangileri olduğu ve İstanbul riskli okullar listesi açıklandı mı merak ediliyor. İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından İstanbul riskli okullar listesini yayınladı. İstanbul'da riskli okullar hangileri olduğu ve İstanbul riskli okullar listesi açıklandı mı araştırılıyor. Peki, İstanbul'da riskli okullar hangileri? İstanbul riskli okullar listesi!

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İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından İstanbul riskli okullar listesini açıklandı. İstanbul'da riskli okullar hangileri olduğu ve İstanbul riskli okullar listesi açıklandı mı merak ediliyor. İstanbul'da riskli okullar hangileri olduğu ve İstanbul riskli okullar listesi açıklandı mı araştırılıyor. İstanbul'da riskli okullar hangileri? İstanbul riskli okullar listesi! Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL'DA RİSKLİ OKULLAR HANGİLERİ?

İSTANBUL Valiliği il genelinde riskli olduğu değerlendirilen 93 okul ve eğitim kurumundaki öğrencilerin, başka okullara nakledileceğini açıkladı. Karardan51 bin 995 öğrenci ve 2 bin 765 öğretmenin etkileneceği belirtildi.

İSTANBUL RİSKLİ OKULLAR LİSTESİ

1ArnavutköyBoyalık Örfi Çetinkaya İlkokulu/Ortaokulu

2ArnavutköySuatlar Anaokulu

3ArnavutköyDeliklikaya İlkokulu

4ArnavutköyHadımköy Örfi Çetinkaya Ortaokulu

5AtaşehirYeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi

6AtaşehirAkşemsettin Anaokulu

7AtaşehirEsatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (A Blok)

8AvcılarGümüşpala İlkokulu

9AvcılarGüngör Tekiner Ortaokulu

10AvcılarŞehit Ramazan Sarıkaya İmam Hatip Ortaokulu

11AvcılarAvcılar Mesleki Eğitim Merkezi

12AvcılarŞehit Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu

13BağcılarMünir Nurettin Selçuk Ortaokulu

14BağcılarKazım Karabekir Ortaokulu

15BağcılarBağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (4 Adet Atölye)

16BağcılarZübeyde Hanım Anaokulu

17BağcılarMassit Mesleki Eğitim Merkezi

18BahçelievlerKazım Beyaz Özel Eğitim Meslek Okulu

19BahçelievlerMustafa Kemal İlkokulu

20BahçelievlerHürriyet İlkokulu

21Bahçelievler1. Akşam Sanat Okulu, Depo ve Lojmanları

22BeşiktaşKorkmaz YiğitAnadolu Lisesi

23BeşiktaşLütfü Banat İlkokulu/Yıldız Ertem Anaokulu

24BeşiktaşLütfi Banat Ortaokulu

25BeykozYavuz Selim İlkokulu

26Beykozİshaklı İlkokulu

27BeykozAyetullah Keser Özel Eğitim Uygulama Merkezi

28BeykozAnadolukavağı Mesadet Taylan İlkokulu/Ortaokulu

29BeykozKaynarca Anaokulu

30Beykoz Beykoz Anadolu Lisesi - Çavuşbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi

31BeykozÇavuşbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

32BeykozBeykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi

33BeykozBeykoz HEM ve ASO ve Mesleki Eğitim Merkezi

34BeykozKemaletin Tuğcu İlkokulu

35BeylikdüzüYakuplu İlkokulu/Ortaokulu

36BeylikdüzüBizimkent İlkokulu ve Spor Salonu

37BeyoğluAyşe Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (B Blok)

38BüyükçekmeceKumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesive Uygulama Oteli

39BüyükçekmeceSudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

40ÇatalcaMuratbey Ersin Ovacık İlkokulu

41Çatalca75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu

42ÇatalcaBinkılıç İmam Hatip Ortaokulu

43ÇatalcaKaracaköy İlkokulu

44EsenyurtEsenyurt Mesleki Eğitim Merkezi

45EyüpsultanEyüpsultan Halk Eğitim Merkezi

46FatihPertevniyal Lisesi (B Blok ve Spor Salonu)

47FatihYedikule İlkokulu/Ortaokulu

48FatihVefa Lisesi (B Blok)

49FatihFatih Mert Karahan Özel Eğitim Uygulama Okulu

50FatihFatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

51GaziosmanpaşaGaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

52GaziosmanpaşaProf. Dr. Gazi Yaşargil İmam Hatip Ortaokulu

53GüngörenErgenekon İlkokulu

54KadıköyErenköy Şehit Orhun Göytan İlkokulu

55KadıköyHamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu

56KağıthaneGültepe Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAtölyeleri

57KağıthaneProfilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

58KartalYıldız İşçimenler İlkokulu

59KartalKartal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

60KüçükçekmeceAtakent Özel Eğitim Anaokulu

61KüçükçekmecePapatya Anaokulu

62KüçükçekmeceGelincik Anaokulu

63KüçükçekmeceKanarya Ortaokulu

64KüçükçekmeceÇiğdem Anaokulu

65KüçükçekmeceMenekşe Özel Eğitim Anaokulu

66KüçükçekmeceNene Hatun Anaokulu

67KüçükçekmeceYasemin Anaokulu

68KüçükçekmeceZübeyde Hanım Anaokulu

69MaltepeŞehit Murat Mertel Özel Eğitim Meslek Okulu

70PendikFatih İmam Hatip Ortaokulu

71PendikYunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

72SancaktepeSamandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

73SancaktepeSarıgazi İmam Hatip Ortaokulu

74SarıyerŞükrü Nailpaşa İlkokulu

75SarıyerRumeli Feneri İlkokulu

76ŞileŞile İMKB 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi

77SilivriAlipaşa Fethi Erkoç İlkokulu

78Silivriİlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

79SilivriSilivri Anadolu Lisesi

80SilivriBüyükçavuşlu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

81SilivriDeğirmenköy Fevzipaşa İlkokulu

82ŞişliSaadet Özel Eğitim Meslek Okulu

83SultangaziErgun Baylav Özel Uygulama Eğtim Merkezi

84Sultangazi75 Yıl İlkokulu/Ortaokulu

85SultangaziMehmetçik İlkokulu

86ÜmraniyeÜmraniye İmam Hatip Lisesi

87ÜmraniyeÜmraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

88ÜmraniyeŞehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

89ÜsküdarÜsküdar Haydarpaşa Anadolu Lisesi Pansiyonu

90ÜsküdarMehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Anasınıfı

91ÜsküdarMithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A Blok)

92ZeytinburnuTrisad Triko Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

93ZeytinburnuSaniye Sezgin Elmas İlkokulu/Ortaokulu