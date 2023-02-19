İstanbul'da riskli okullar hangileri? İstanbul riskli okullar listesi!
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İstanbul'da riskli okullar hangileri olduğu ve İstanbul riskli okullar listesi açıklandı mı merak ediliyor. İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından İstanbul riskli okullar listesini yayınladı. İstanbul'da riskli okullar hangileri olduğu ve İstanbul riskli okullar listesi açıklandı mı araştırılıyor. Peki, İstanbul'da riskli okullar hangileri? İstanbul riskli okullar listesi!
İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından İstanbul riskli okullar listesini açıklandı. İstanbul'da riskli okullar hangileri olduğu ve İstanbul riskli okullar listesi açıklandı mı merak ediliyor. İstanbul'da riskli okullar hangileri olduğu ve İstanbul riskli okullar listesi açıklandı mı araştırılıyor. İstanbul'da riskli okullar hangileri? İstanbul riskli okullar listesi! Detaylar haberimizdedir…
İSTANBUL'DA RİSKLİ OKULLAR HANGİLERİ?
İSTANBUL Valiliği il genelinde riskli olduğu değerlendirilen 93 okul ve eğitim kurumundaki öğrencilerin, başka okullara nakledileceğini açıkladı. Karardan51 bin 995 öğrenci ve 2 bin 765 öğretmenin etkileneceği belirtildi.
İSTANBUL RİSKLİ OKULLAR LİSTESİ
1ArnavutköyBoyalık Örfi Çetinkaya İlkokulu/Ortaokulu
2ArnavutköySuatlar Anaokulu
3ArnavutköyDeliklikaya İlkokulu
4ArnavutköyHadımköy Örfi Çetinkaya Ortaokulu
5AtaşehirYeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi
6AtaşehirAkşemsettin Anaokulu
7AtaşehirEsatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (A Blok)
8AvcılarGümüşpala İlkokulu
9AvcılarGüngör Tekiner Ortaokulu
10AvcılarŞehit Ramazan Sarıkaya İmam Hatip Ortaokulu
11AvcılarAvcılar Mesleki Eğitim Merkezi
12AvcılarŞehit Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu
13BağcılarMünir Nurettin Selçuk Ortaokulu
14BağcılarKazım Karabekir Ortaokulu
15BağcılarBağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (4 Adet Atölye)
16BağcılarZübeyde Hanım Anaokulu
17BağcılarMassit Mesleki Eğitim Merkezi
18BahçelievlerKazım Beyaz Özel Eğitim Meslek Okulu
19BahçelievlerMustafa Kemal İlkokulu
20BahçelievlerHürriyet İlkokulu
21Bahçelievler1. Akşam Sanat Okulu, Depo ve Lojmanları
22BeşiktaşKorkmaz YiğitAnadolu Lisesi
23BeşiktaşLütfü Banat İlkokulu/Yıldız Ertem Anaokulu
24BeşiktaşLütfi Banat Ortaokulu
25BeykozYavuz Selim İlkokulu
26Beykozİshaklı İlkokulu
27BeykozAyetullah Keser Özel Eğitim Uygulama Merkezi
28BeykozAnadolukavağı Mesadet Taylan İlkokulu/Ortaokulu
29BeykozKaynarca Anaokulu
30Beykoz Beykoz Anadolu Lisesi - Çavuşbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi
31BeykozÇavuşbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
32BeykozBeykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi
33BeykozBeykoz HEM ve ASO ve Mesleki Eğitim Merkezi
34BeykozKemaletin Tuğcu İlkokulu
35BeylikdüzüYakuplu İlkokulu/Ortaokulu
36BeylikdüzüBizimkent İlkokulu ve Spor Salonu
37BeyoğluAyşe Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (B Blok)
38BüyükçekmeceKumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesive Uygulama Oteli
39BüyükçekmeceSudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
40ÇatalcaMuratbey Ersin Ovacık İlkokulu
41Çatalca75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu
42ÇatalcaBinkılıç İmam Hatip Ortaokulu
43ÇatalcaKaracaköy İlkokulu
44EsenyurtEsenyurt Mesleki Eğitim Merkezi
45EyüpsultanEyüpsultan Halk Eğitim Merkezi
46FatihPertevniyal Lisesi (B Blok ve Spor Salonu)
47FatihYedikule İlkokulu/Ortaokulu
48FatihVefa Lisesi (B Blok)
49FatihFatih Mert Karahan Özel Eğitim Uygulama Okulu
50FatihFatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
51GaziosmanpaşaGaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
52GaziosmanpaşaProf. Dr. Gazi Yaşargil İmam Hatip Ortaokulu
53GüngörenErgenekon İlkokulu
54KadıköyErenköy Şehit Orhun Göytan İlkokulu
55KadıköyHamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu
56KağıthaneGültepe Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAtölyeleri
57KağıthaneProfilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
58KartalYıldız İşçimenler İlkokulu
59KartalKartal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
60KüçükçekmeceAtakent Özel Eğitim Anaokulu
61KüçükçekmecePapatya Anaokulu
62KüçükçekmeceGelincik Anaokulu
63KüçükçekmeceKanarya Ortaokulu
64KüçükçekmeceÇiğdem Anaokulu
65KüçükçekmeceMenekşe Özel Eğitim Anaokulu
66KüçükçekmeceNene Hatun Anaokulu
67KüçükçekmeceYasemin Anaokulu
68KüçükçekmeceZübeyde Hanım Anaokulu
69MaltepeŞehit Murat Mertel Özel Eğitim Meslek Okulu
70PendikFatih İmam Hatip Ortaokulu
71PendikYunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
72SancaktepeSamandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
73SancaktepeSarıgazi İmam Hatip Ortaokulu
74SarıyerŞükrü Nailpaşa İlkokulu
75SarıyerRumeli Feneri İlkokulu
76ŞileŞile İMKB 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi
77SilivriAlipaşa Fethi Erkoç İlkokulu
78Silivriİlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
79SilivriSilivri Anadolu Lisesi
80SilivriBüyükçavuşlu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
81SilivriDeğirmenköy Fevzipaşa İlkokulu
82ŞişliSaadet Özel Eğitim Meslek Okulu
83SultangaziErgun Baylav Özel Uygulama Eğtim Merkezi
84Sultangazi75 Yıl İlkokulu/Ortaokulu
85SultangaziMehmetçik İlkokulu
86ÜmraniyeÜmraniye İmam Hatip Lisesi
87ÜmraniyeÜmraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
88ÜmraniyeŞehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
89ÜsküdarÜsküdar Haydarpaşa Anadolu Lisesi Pansiyonu
90ÜsküdarMehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Anasınıfı
91ÜsküdarMithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A Blok)
92ZeytinburnuTrisad Triko Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
93ZeytinburnuSaniye Sezgin Elmas İlkokulu/Ortaokulu
İlimizde nakledilecek okullar ile ilgili Basın Açıklamamız pic.twitter.com/mhIBXYCl2Y— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) February 18, 2023