Ramazan ayının başlamasına 3 gün kala Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pide fiyatını açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 300 gramlık Ramazan pidesi 10 liradan satılacak. Bunun ardından İBB başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul için pide fiyatlarını duyurdu. Peki, İstanbul'da ramazan pidesi ne kadar, kaç TL olacak 2023? İstanbul'da bu yıl ramazan pidesi 5 TL mi 10 TL mi olacak? İşte detaylar...

İBB'de pide fiyatları kaç tl? İstanbul'da pide ne kadara satılacak? İstanbul pide fiyatları 5 tl mi 10 tl mi? İstanbul'da ramazan pidesi ne kadar, kaç TL olacak 2023? İstanbul'da bu yıl ramazan pidesi 5 TL mi 10 TL mi olacak? İşte ayrıntılar...

TÜRKİYE GENELİ PİDE FİYATLARI KAÇ TL?

Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Türkiye genelinde 300 gramlık Ramazan pidesinin 10 TL'den satılacağını söyledi.

Ramazan pidesi fiyatını duyuran Balcı, "Yaklaşan Ramazan ayının ülkemize, milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyat, 300 gramı 10 TL olarak uygulanacaktır; kilogram fiyatı 33 TL. Bu sene yaklaşık %60-62 fiyat değişikliği meydana gelmiş oluyor. Ordu ilinde 10 liradır, Rize'de 300 gr pide 10 lira, Tekirdağ 310 gr 10 lira, Bursa'da 10.50 lira, Kocaeli'de 310 gr pide 10 lira olduğunda kg 32.25'e geliyor. Her ildeki odaklarımız kendi maliyet hesabını yaparak tarifesini almış oluyor. Tarifenin dışında bir uygulama söz konusu olmamıştır." ifadelerini kullandı.

EKMEK FİYATI DEĞİŞECEK Mİ?

Ekmeğe zam gelip gelmeyeceği hakkında da değerlendirmede bulunan Balcı, "Ekmek fiyatında bir değişiklik yok ülke genelinde. Ekmek 5TL; gündemimizde ekmek fiyatında bir değişiklik bulunmuyor." dedi.

İSTANBUL'DA PİDE FİYATLARI NE KADAR 2023?

İBB başkanı Ekrem İmamoğlu bu yıl İstanbul'daki ramazan pide fiyatlarının 5 TL olacağını duyurdu. İstanbul halk ekmek büfelerinden 300 gramlık pideler 5 TL'den satılacak.

Ekrem İmamoğlu'nun twitter paylaşımı şöyle:

"Vatandaşlarımız #Ramazan'da 300 gramlık pideyi 5 TL'den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler. İstanbullulara lezzetli ve ucuz ekmeği sunmaya devam edeceğiz."