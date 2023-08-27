İstanbul'da puanlar bölüşüldü! Fatih Karagümrük, sahasında Ankaragücü ile berabere kaldı

Trendyol Süper Lig 3. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük sahasında ağırladığı Mke Ankaragücü'yle 1-1 berabere kaldı.

PUANLAR BÖLÜŞÜLDÜ

Ev sahibinin golünü 44. dakikada Marcus Rodhen atarken, Mke Ankaragücü'nün tek golünü 57. dakikada Efkan Bekiroğlu'ndan geldi.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Fatih Karagümrük bu beraberlikle 4 puana yükselirken, Mke Ankaragücü'de 5. puanına ulaşmış oldu. Fatih Karagümrük bir sonraki karşılaşmasında Çaykur Rizespor deplasmanına giderken, MKE Ankaragücü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.