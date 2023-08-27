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İstanbul'da puanlar bölüşüldü! Fatih Karagümrük, sahasında Ankaragücü ile berabere kaldı

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Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük, evinde MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Karagümrük'ün golünü 44. dakikada Marcus Rodhen atarken, Ankaragücü'nün golünü 57. dakikada Efkan Bekiroğlu attı.

Trendyol Süper Lig 3. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük sahasında ağırladığı Mke Ankaragücü'yle 1-1 berabere kaldı.

İstanbul'da puanlar bölüşüldü! Fatih Karagümrük, sahasında Ankaragücü ile berabere kaldı

PUANLAR BÖLÜŞÜLDÜ

Ev sahibinin golünü 44. dakikada Marcus Rodhen atarken, Mke Ankaragücü'nün tek golünü 57. dakikada Efkan Bekiroğlu'ndan geldi.

İstanbul'da puanlar bölüşüldü! Fatih Karagümrük, sahasında Ankaragücü ile berabere kaldı

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Fatih Karagümrük bu beraberlikle 4 puana yükselirken, Mke Ankaragücü'de 5. puanına ulaşmış oldu. Fatih Karagümrük bir sonraki karşılaşmasında Çaykur Rizespor deplasmanına giderken, MKE Ankaragücü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

İstanbul'da puanlar bölüşüldü! Fatih Karagümrük, sahasında Ankaragücü ile berabere kaldı

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Futbol

Trendyol Süper Lig Fatih Karagümrük MKE Ankaragücü Futbol Spor Haberler

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