İstanbul'da puanlar bölüşüldü! Fatih Karagümrük, sahasında Ankaragücü ile berabere kaldı
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Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük, evinde MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Karagümrük'ün golünü 44. dakikada Marcus Rodhen atarken, Ankaragücü'nün golünü 57. dakikada Efkan Bekiroğlu attı.
Trendyol Süper Lig 3. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük sahasında ağırladığı Mke Ankaragücü'yle 1-1 berabere kaldı.
PUANLAR BÖLÜŞÜLDÜ
Ev sahibinin golünü 44. dakikada Marcus Rodhen atarken, Mke Ankaragücü'nün tek golünü 57. dakikada Efkan Bekiroğlu'ndan geldi.
PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA
Fatih Karagümrük bu beraberlikle 4 puana yükselirken, Mke Ankaragücü'de 5. puanına ulaşmış oldu. Fatih Karagümrük bir sonraki karşılaşmasında Çaykur Rizespor deplasmanına giderken, MKE Ankaragücü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.