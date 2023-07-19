İett zam geldi mi ve İstanbul'da otobüs, metro, vapur, Marmaray ve metrobüse zam gelecek mi soruları gündeme geliyor. İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan Korusu'nda gerçekleşen 125 İETT Otobüsü Temini Sözleşme Töreni'ne katıldı. İstanbul'da otobüs, metro, vapur, Marmaray ve metrobüse zam gelecek mi? İETT zam geldi mi 2023? merak ediliyor. İstanbul'da otobüs, metro, vapur, Marmaray ve metrobüse zam gelecek mi? İETT zam geldi mi 2023? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL'DA OTOBÜSE ZAM GELECEK Mİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ortaya konacak olan maliyetlerle, ne yazık ki insanlarımızın toplu taşıma bedelleri de değişecektir" sözleriyle İstanbul'da yakın zamanda bir zam yapılacağının sinyalini verdi. Başkent Ankara'da dün alınan kararla tam biletin 15 TL'ye, öğrenci biletinin ise 7,5 TL'ye çıkması sonrası gözler Megakent'e çevrilmişti.

İstanbul'da şu anda hizmet veren İETT otobüslerinin yaş ortalamasının 10 buçuk olduğunu belirten İmamoğlu, "Otobüs alımı meselesi İstanbul Büyükşehir Belediyemizin hep gündeminde oldu. Göreve geldiğimiz an itibariyle, ihtiyaç duyduğumuz otobüs alımı konusunda hızlı bir adım attık. Görüşmelerimizi yaptık ve bir uzun vadeli krediyle, hızlıca 300 otobüs alımıyla ilgili süreçleri tamamladık. Hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'mizden oy birliğiyle karar çıkmasına rağmen, 3 yılı aşkın süredir ne yazık ki Cumhurbaşkanlığı onayı olmadığı için, o alımımızı gerçekleştiremedik. Öz kaynaklarımızla bahsettiğimiz o uzun vadeli kredi imkanı olmadan, ne yazık ki kısa vadeli ödeme koşullarını yerine getirmek zorunda kalarak, İETT filomuza otobüs katma konusunda büyük fedakarlıklar yaptık. Yıl sonundaki teslimlerle beraber 252 adet otobüsü bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesine katarak İstanbulluların daha genç bir filoda hizmet almalarını sağlamış olduk" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İETT ZAM GELDİ Mİ 2023?

İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan Korusu'nda gerçekleşen 125 İETT Otobüsü Temini Sözleşme Töreni'ne katıldı. Törende sözleşme, İETT Genel Müdürü İrfan Demet ve AKİA Genel Müdürü Remzi Baka tarafından imzalandı. İETT'nin kadın şoförlerini temsilen Sevda Mavi ve Zehra Karakuş da törende yer aldı. Tören öncesi konuşma yapan İmamoğlu, ÖTV ve KDV'nin artırılmasına da değindi.