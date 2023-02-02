İstanbul'da oto sanayide ilginç görüntü: Arabayı çöpe atmışlar Çöp konteynırlarının üstüne bırakılmış araba şaşkınlığa neden oldu Başakşehir'deki bir sanayi sitesinde çöp konteynırlarının üstüne bırakılan araç şaşkınlığa neden oldu.

İstanbul'da oto sanayide ilginç görüntü: Arabayı çöpe atmışlar

Çöp konteynırlarının üstüne bırakılmış araba şaşkınlığa neden oldu

İSTANBUL - Başakşehir'deki bir sanayi sitesinde çöp konteynırlarının üstüne bırakılan araç şaşkınlığa neden oldu. Kim tarafından neden bırakıldığı anlaşılamayan arabayı görenler cep telefonlarına sarıldı. O anlar kameralara yansıdı.

Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi'nde bulunan bir sanayi sitesine sabah saatlerinde gelen vatandaşlar, çöp konteynırlarının üstüne bırakılmış arabayı görünce şoke oldu. Ne olduğunu anlayamayan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, kim tarafından ve neden bırakıldığını anlamaya çalıştı. Yaşanan o ilginç anlar ise kameralara yansıdı.