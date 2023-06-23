İstanbul Valiliği, artan sıcaklıklarla birlikte orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlara giriş yasağı getirme kararı aldı. Kurban Bayramı'na az bir süre kala uygulanan bu yasak, vatandaşları İstanbul'da ormana giriş yapmanın ve piknik yapmanın yasak olup olmadığı konusunda araştırmaya yönlendiriyor. İstanbul'da orman giriş yasağı son dakika! İstanbul'da orman yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? Ormana gitmek yasak mı, yasaklandı mı? Yasak ne zaman başlayacak, bitecek?

İstanbul Valiliği, orman yangınlarını önlemek amacıyla kent genelinde ormana giriş yasağı uygulamasını duyurdu. Bu yasak, Kurban Bayramı'ndan önce başlatıldı ve yaz sezonunun sonuna kadar devam edecek. Valilik, bazı piknik ve mesire alanlarını yasağın dışında tuttuğunu belirtti. Peki, İstanbul'da orman giriş yasağı son dakika! İstanbul'da orman yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? Ormana gitmek yasak mı, yasaklandı mı? Yasak ne zaman başlayacak, bitecek? Detaylar haberimizde…

İSTANBUL'DA ORMAN GİRİŞ YASAĞI SON DAKİKA!

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, 24 Haziran - 15 Ekim 2023 tarihleri arasında belirli piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara giriş yasağı uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı. Dolayısıyla, ormana girmek ve piknik yapmak tamamen yasak değildir, ancak belirli bölgelerdeki girişler yasaklanmıştır.

İSTANBUL'DA ORMAN YASAĞI KALKTI MI, NE ZAMAN KALKACAK?

Valilik tarafından bugün yayınlanan orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin yasaklanması hakkında karar alındı. Valiliğin resmi sayfasından gelen açıklama şu şekilde: "İçinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte bölgemizin hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınlarının meydana gelebileceği değerlendirilmektedir. Belirtilen nedenlerle? 6831 sayılı Orman Kanununun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. ve 66. maddeleri uyarınca ormanlık alanlara girişlerin 24 Haziran 2023­-15 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır."

ORMANA GİTMEK YASAK MI, YASAKLANDI MI?

Valilikten gelen açıklamaya göre İstanbul İli sınırları dahilinde listede yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir. Bu alanlar dışındaki ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır.