İstanbul genelinde başlayan sağanak yağış sonrası İstanbul Valisi Davut Gül'den önemli bir uyarı geldi. Vali Gül, yağışın sabaha kadar sürmesinin beklendiğini belirterek, "Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız." dedi. Ardından ise arama motorlarında İstanbul'da okullar tatil mi? Yarın okullar tatil olacak mı, okul var mı? soruları aratıldı.

İstanbul'da okullar tatil mi? 29 Eylül yarın okullar tatil olacak mı, okul var mı?

İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde başlayan yağmur, akşama doğru etkisini artırdı. Başakşehir ve Sultangazi başta olmak üzere bazı ilçelerde sel ve su baskınları yaşanırken İstanbul Valisi Davut Gül'den vatandaşlara önemli bir uyarı geldi. Öğrencilerin merak ettikleri arasında ise İstanbul'da okullar tatil mi? Yarın okullar tatil olacak mı, okul var mı? soruları yer aldı.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

29 Eylül günü İstanbul'da yağan yağmurun ardından okullar tatil mi? merak edildi. Şu an için okullarda tatil söz konusu değil, herhangi bir açıklama gelmedi. Resmi bir açıklama gelmesinin ardından detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İstanbul'da Başakşehir'de aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç etti. Bölgeden gelen görüntülerde bazı araçların sulara gömüldüğü bazı araçların ise sürüklendiği görülüyor. Yetkililer, vatandaşları su baskınları konusunda uyardı.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Meteorolojinin dün Marmara Bölgesi için yaptığı gök gürültülü sağanak uyarılarının ardından, sabah saatlerinden itibaren kentin bazı bölgelerinde aralıklı olarak yağış başladı. Avrupa Yakası'nın Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Güngören, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde hafif şekilde görülen yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak için otobüs duraklarına ve dükkan tentelerinin altına sığındı.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Bazı bölgelerde aralıklarla süren yağış, öğleden sonra özellikle kentin Silivri, Büyükçekmece, Çatalca gibi batı kesimlerinde yerini sağanağa bıraktı. Büyükçekmece'de etkisini artıran sağanak nedeniyle caddeler suyla kaplandı. Sürücüler, Muratçeşme Kavşağı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti.

ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Başakşehir'de ise aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç etti. Kaydedilen videoda bazı araçların sulara gömüldüğü bazı araçların ise sürüklendiği görülüyor.