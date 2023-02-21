İstanbul'da okullar tatil mi? SON DAKİKA! İstanbul'da okullar kaç gün tatil? İstanbul okul tatil mi?

Hatay'da meydana gelen depremin ardından okullar tatil edilecek mi merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından hangi ilde okulların tatil edildiği araştırılıyor. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul'da okullar kaç gün tatil? İstanbul okul tatil mi?

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Meydana gelen depremlerin ardından 20 Şubat Pazartesi günü Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 20.07'de ise Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Okullar tatil edilecek araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ankara'da okullar tatil mi? Ankara'da okullar kaç gün tatil? Ankara okul tatil mi? Detaylar haberimizde...

HATAY DEPREM ŞİDDETİ NE?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en ağır hasarı verdiği iller arasında yer alan Hatay bir kez daha şiddetli bir şekilde sarsıldı. AFAD, Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyururken, bölgede bazı binaların yıkıldığı belirtildi. Meydana gelen deprem çevre illerde de hissedilmiştir.

MERSİN'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Hatay'da meydana gelen depremin ardından Mersin'de okullar 1 gün tatil edildi. Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi olan kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.