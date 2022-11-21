İstanbul'da okullar tatil mi? Yarın hava koşulları nedeniyle Çanakkale'de okullar tatil edildi. İstanbul'da bugünkü hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil mi merak edildi. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Yarın okullar tatil mi? İşte detaylar...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Çanakkale'de saatteki hızı 90 kilometreye ulaşması beklenen fırtına nedeniyle eğitime (21 Kasım Pazartesi) bir gün ara verildi.

Olumsuz hava koşulları ve meteorolojik tahminler nedeniyle il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim ve öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Kamu kurumlarında çalışan hamile personeller ile engelli ve kronik hastalığı bulunan personel 21 Kasım'da bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Kuvvetli rüzgar, fırtına ve tam fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. Ayrıca İl Afet Müdahale Planında görevli bulunan çalışma gruplarının personel, taşıt ve ekipman olarak müdahale için hazırlıklı bulunmaları gerekmektedir."

Çanakkale'de 22 Kasım'da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmamaktadır.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde yapılan terör saldırısı nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu hafta Karkamış'ta bütün okulların tatil edildiğini duyurdu.

İstanbul'da bugünkü lodos nedeniyle yarın okullar tatil olur mu merak ediliyor. Yarın İstanbul'da okulların tatil olduğu yönünde resmi bir açıklama bulunmamaktadır.