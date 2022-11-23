İstanbul'da saat 04.08 sıralarında 5.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı İstanbul dahil birçok ilde hissedilirken, vatandaşlar İstanbul'da okullar tatil mi? Deprem nedeniyle bugün İstanbul'da okullar tatil edildi mi merak etti. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi? Deprem nedeniyle bugün İstanbul'da okullar tatil edildi mi?

Prof. Dr. Naci Görür: "Bugünkü Deprem ile Bu Yörede Enerjinin Büyük Ölçüde Boşaldığını Düşünüyorum.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 4.08 sıralarında şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 5.9 olarak açıklarken, şiddetli sarsıntı İstanbul dahil bir çok ilden hissedildi. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi? Deprem nedeniyle bugün İstanbul'da okullar tatil edildi mi? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

VALİ ATAY: EĞİTİM-ÖĞRETİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Konu hakkında sosyal medyadan açıklama yapan Düzce Valisi Cevdet Atay, kararın tedbir amaçlı alındığını söyledi. Düzce Valisi Cevdet Atay, "İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir gün eğitim - öğretime ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

DÜZCE VALİSİ KALDIRIM DA KARARI TWITTER'DAN DUYURDU

Düzce'deki depremin büyük panik yarattığı bir başka ilimiz Sakarya'da da eğitime bir gün süreyle ara verilirken, kararı Vali Çetin Oktay Kaldırım duyurdu. Vali Kaldırım, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Hemşerilerimiz, Düzce'de meydana gelen ve İlimizde de hissedilen deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim -öğretime23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün ara verilmiştir. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun" ifadesini kullandı.

BOLU'DA DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Öte yandan Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada da, "Deprem nedeniyle tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında bir gün eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kdz. Ereğli Kaymakamlığı da merkez üssü Düzce Gölyaka olan 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.