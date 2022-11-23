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İstanbul'da okullar tatil mi? Deprem nedeniyle bugün İstanbul'da okullar tatil edildi mi?

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İstanbul'da okullar tatil mi? Deprem nedeniyle bugün İstanbul'da okullar tatil edildi mi?

İstanbul'da saat 04.08 sıralarında 5.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı İstanbul dahil birçok ilde hissedilirken, vatandaşlar İstanbul'da okullar tatil mi? Deprem nedeniyle bugün İstanbul'da okullar tatil edildi mi merak etti. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi? Deprem nedeniyle bugün İstanbul'da okullar tatil edildi mi?

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 4.08 sıralarında şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 5.9 olarak açıklarken, şiddetli sarsıntı İstanbul dahil bir çok ilden hissedildi. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi? Deprem nedeniyle bugün İstanbul'da okullar tatil edildi mi? İşte detaylar haberimizde...

Henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Konu hakkında sosyal medyadan açıklama yapan Düzce Valisi Cevdet Atay, kararın tedbir amaçlı alındığını söyledi. Düzce Valisi Cevdet Atay, "İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir gün eğitim - öğretime ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da okullar tatil mi? Deprem nedeniyle bugün İstanbul'da okullar tatil edildi mi?

Düzce'deki depremin büyük panik yarattığı bir başka ilimiz Sakarya'da da eğitime bir gün süreyle ara verilirken, kararı Vali Çetin Oktay Kaldırım duyurdu. Vali Kaldırım, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Hemşerilerimiz, Düzce'de meydana gelen ve İlimizde de hissedilen deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim -öğretime23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün ara verilmiştir. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun" ifadesini kullandı.

İstanbul'da okullar tatil mi? Deprem nedeniyle bugün İstanbul'da okullar tatil edildi mi?

Öte yandan Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada da, "Deprem nedeniyle tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında bir gün eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'da okullar tatil mi? Deprem nedeniyle bugün İstanbul'da okullar tatil edildi mi?

Kdz. Ereğli Kaymakamlığı da merkez üssü Düzce Gölyaka olan 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.

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Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Kandilli Sakarya Deprem Düzce Bolu AFAD Gündem Yaşam Haberler

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