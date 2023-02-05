İstanbul'da kar tatili var mı SON DAKİKA! İstanbul'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi İstanbul'da okullar tatil edildi mi?

Kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci tarafından İstanbul'da okullar tatil mi? Merak ediliyor. İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci ve veli tarafından İstanbul'da okullar tatil mi? sorusu yanıt arıyor. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi İstanbul'da okullar tatil edildi mi? İstanbul'da okullar yarın tatil mi?

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İstanbul'da okullar tatil mi? Sorusu, ülke genelinde etkisini göstermekte olan yoğun kar yağışı ile birlikte en çok merak edilenler arasında yerini aldı. İstanbul'da yaşamakta olan birçok vatandaş tarafından İstanbul'da okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aranıyor. Ayrıca yaşanan kar yağışı ile birlikte yollarda görüş uzaklığı düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor. İstanbul'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi İstanbul'da okullar tatil edildi mi? İstanbul'da okullar yarın tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twiter'dan yaptığı açıklamada 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiğini açıkladı. Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada "20.00'de Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün paylaştığı verilere göre ilimizde beklenen kötü hava koşulları nedeniyle temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime 6 Şubat Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir." dedi.

6 ŞUBAT PAZARTESİ İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte şiddetli kar yağışı beklentisi nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Türkiye'nin birçok ili yoğun kar yağışının etkisi altında. Birçok il için tatil açıklamaları peş peşe gelirken İstanbul'da da eğitime ara verildi. 6 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle okullara ara verildi.