İstanbul'da okullar tatil mi? 18 Mart Cuma okullar tatil mi?

İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul, geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışının etkisi altına girmiş ve kar kalınlığı yüksek kesimlerde 50 santimetreye kadar çıkmıştı. İstanbul Valiliği, Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan önlemler sayesinde yollar açık kalmış, vatandaş bir önce yağışa oranla daha az etkilenmişti. Uzmanlar tarafından cuma, cumartesi ve pazar günü için yapılan uyarılar öncesinde İstanbul Valiliği'nden yeni önlemler geldi. Peki, İstanbul'daokullar tatil mi? 18 Mart Cuma okullar tatil mi?

İSTANBUL'DAOKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da yarın özellikle öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen kar yağışı öncesinde Valilik tarafından okullar tatil edildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kar yağışına yönelik alınan tedbirleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul Valiliği tarafından kar yağışı öncesinde alınan tedbirler şu şekilde:"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce 18-20 Mart 2022 tarihleri arasında ilimize yönelik öngörülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımızla bugün Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır.

BAKIMEVLERİ VE KREŞLER DE TATİL EDİLDİ

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden bu akşam saat 20.30'da alınan son meteorolojik verilere göre, 18 Mart 2022 Cuma gününden 21 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar;

1. ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına,

2. Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine,

3. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, ara verilmesi kararlaştırılmıştır.

ENGELLİ, MALUL VE HAMİLE PERSONEL İZİNLİ SAYILACAK

4. 18 Mart 2022 Cuma günü Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Saygıdeğer hemşerilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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