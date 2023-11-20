Okullar ne zaman açılıyor ve okul tatili ne zaman bitiyor merak edilirken Pazartesi okul var mı ve İstanbul'da okul tatil mi araştırılıyor. Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken bazı ilçelerden tatil haberleri geldi. İstanbul'da okul tatil mi ve okul tatil ne zaman bitiyor araştırılıyor. Pazartesi okul var mı ve okullar ne zaman açılacak gündeme geliyor. Peki, İstanbul'da okul tatil mi? Okul tatil ne zaman bitiyor? 20 Kasım Pazartesi okul var mı?

İstanbul'da okul tatil mi? Okul tatili ne zaman bitiyor? 20 Kasım Pazartesi okul var mı?

Pazartesi okul var mı ve İstanbul'da okul tatil mi gündeme geliyor. Okul tatil ne zaman bitiyor ve 20 Kasım Pazartesi okul var mı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapması sonrası tatil haberleri de gelmeye başladı. İstanbul'da okul tatil mi? Okul tatil ne zaman bitiyor? 20 Kasım Pazartesi okul var mı? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL'DA OKUL TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile ilçesinde bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: " İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak Şile'deki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım'da idari izinli sayılacaktır."

OKUL TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken bazı ilçelerden tatil haberleri geldi. Olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul'un Şile, Düzce'nin Akçakoca ve Yığılca, Karabük'ün Eflani ve Eskipazar, Bartın'ın Amasra ve Sakarya'nın Hendek, Diyarbakır'ın Kulp, Bismil, Sinop merkez ve 4 ilçesi ile Zonguldak'ta okullar 1 gün tatil edildi.

20 KASIM PAZARTESİ OKUL VAR MI?

İstanbul'un Şile ilçesi ve Zonguldak'ta olumsuz hava şartları nedeniyle okullar tatil edilirken, Düzce'nin Akçakoca, Yığılca, Karabük'ün Eflani, Eskipazar, Bartın'ın Amasra, Sakarya'nın Hendek, Diyarbakır'ın Kulp, Bismil ilçeleri ve Sinop merkez ile dört ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.