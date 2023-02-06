Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı açıklama sonrasında okulların kaç gün tatil edildiği araştırılıyor. İstanbul'da okullar tatil edildi mi merak konusu oldu. Peki, İstanbul'da okul tatil mi? İstanbul'da okullar kaç gün tatil edildi? İstanbul'da hangi okullar tatil? İşte detaylar...

İstanbul okul tatil mi? Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı açıklama sonrasında okulların kaç gün tatil edildiği araştırılıyor. İstanbul'da okullar tatil edildi mi merak konusu oldu. Peki, İstanbul'da okul tatil mi? İstanbul'da okullar kaç gün tatil edildi? İstanbul'da hangi okullar tatil? Detaylar haberimizde...

BUGÜN NEREDE DEPREM OLDU?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik deprem bölgede büyük bir yıkıma neden olurken, şehirde saat 13.24 itibarıyla bu kez Elbistan merkezli 7.6'lık yeni bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntılar Hatay, Malatya, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır başta olmak üzere 10 ilde yıkıma neden oldu.

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

İSTANBUL'DA OKUL TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a kadar tatil edildiğini açıkladı. Bakan Özer "Tüm Türkiye'deki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem bölgelerinde çalışmaların iyi yürütülmesi amacıyla tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar okulları tatil ediyoruz." diye konuştu.