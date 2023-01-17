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İstanbul'da nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? 17 Ocak 2023 İstanbul'da deprem mi oldu? Depremin şiddeti kaç?

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İstanbul'da nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? 17 Ocak 2023 İstanbul'da deprem mi oldu? Depremin şiddeti kaç?

İstanbul'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli verilerine göre 17 Ocak 2023 Salı günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri! İstanbul'da nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? 17 Ocak 2023 İstanbul'da deprem mi oldu? Depremin şiddeti kaç?

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İstanbul'da bu akşam deprem hissedildi. Peki, deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi 17 Ocak 2023 günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! İşte son dakika deprem haberleri...

Bugün Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve civar şehirlerden hissedildi.

İstanbul'da nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? 17 Ocak 2023 İstanbul'da deprem mi oldu? Depremin şiddeti kaç?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 17 Ocak 2023 günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

İstanbul 3. Sayfa Gündem Haberler Son Dakika

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