İstanbul'da yollar kilit! Trafik yoğunluğu yüzde 90'a yükseldi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Vatandaşlar İstanbul'da kaza mı oldu merak etti. Peki, İstanbul'da neden trafik var, kaza mı oldu? 17 Kasım İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde kaç? İşte detaylar...

İstanbul Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Haliç'ten Küçükçekmece'ye kadar trafik yoğun seyrediyor. Peki, İstanbul'da neden trafik var? İstanbul'da D-100 karayolunda kaza mı oldu? Ayrıntılar haberimizde...

İSTANBUL'DA NEDEN TRAFİK VAR, KAZA MI OLDU?

İstanbul genelinde akşam mesai bitiminde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. Öte yandan paylaşılan veriler kapsamında D-100 ve TEM Otoyolu'nda trafik durma noktasına gelirken sahil yolunun açık olduğu görülüyor.

İstanbul Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Haliç'ten Küçükçekmece'ye kadar trafik yoğun seyrediyor. TEM Otoyolu'nda Gaziosmanpaşa'dan Avcılar'a kadar trafik yoğunluğu gözlenirken, O-3 Otogar bağlantı yolunda da trafik yavaş ilerliyor. Avcılar Parseller'de yoğunlaşan trafik, Büyükçekmece'ye kadar ağır seyrediyor. Ankara istikametinin ise karşı yola göre daha akıcı olduğu görülüyor.

HANGİ YOLLAR AÇIK?

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Avrasya Tüneli çıkışı ile Maltepe arasında karşılıklı olarak trafik çok yavaş ilerliyor. TEM Otoyolu'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantısından başlayan yoğunluk, Çamlıca gişelerine kadar devam ediyor. TEM Ümraniye mevkisi ile köprü girişlerinde de yine trafik yoğunluğu mevcut. Yenisahra'dan Maltepe'ye kadar trafik yoğun seyrederken, Maltepe ve Tuzla arasında sahil şeridinde yoğunluk gözlenmiyor. Şile Yolu, Tepeüstü-Üsküdar yönünde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE KAÇ?

Öte yandan, hafif şekilde etkili olan yağış sebebiyle ıslanan yollarda meydana gelen hasarlı trafik kazaları da yoğunluğu artırıyor. Mesaiden sonra başlayan trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) cep trafik uygulamasına göre saat 17.53 itibarıyla yüzde 90 olarak ölçüldü.