Son zamanlarda sıklıkla gündeme gelen 'İstanbul'da deprem olacak mı?' sorusu, vatandaşların kafasını karıştırmaya devam ediyor. Deprem uzmanları, İstanbul'da beklenen büyük depremin ne zaman gerçekleşeceği konusunda farklı görüşler sunarken, vatandaşlar tedbirlerini artırmaya devam ediyor. Peki, İstanbul'da ne zaman deprem olacak? Büyük Marmara depremi kaç şiddetinde bekleniyor? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA NE ZAMAN DEPREM OLACAK?

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, olası Marmara depremiyle ilgili yeni uyarılarda bulundu. Deprem riskinin en yüksek olduğu ilçeleri sıralayan Moriwaki, "Kentsel dönüşümü acilen yapmak lazım" ifadelerini kullandı. 1999 yılında meydana gelen depremde de benzer bir senaryo yaşandığını ifade eden Moriwaki, "99 depreminde de bunu gördük. buralarda sallantı çok oldu. Zemin yumuşak ise sıkıntı. Hatay kötü, neden? Zemin yumuşak olduğu için. Bu binalar yapışık ve hepsi 2000'den önce yapıldı. Bu binalarda çok hasar olacak" şeklinde konuştu.

BÜYÜK MARMARA DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE BEKLENİYOR?

Olası İstanbul depreminin şiddetinin 7.6 ile 7.9 arasında olabileceğini ifade eden Yoshinori Moriwaki, "Deprem geliyor. 1 sene sonra, 1 ay sonra hatta 1 hafta sonra da olabilir. Riskin en yüksek olduğu bölgeler Atatürk Havalimanı, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Avcılar, Büyükçekmece ve Fatih tarafında da yumuşak zeminler var. Anadolu Yakası'nda da Tuzla, Pendik, deniz kenarı tarafları" ifadelerini kullandı.