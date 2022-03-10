İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle motosiklet kullanmak yasaklandı mı ve İstanbul'da motosiklet yasağı kalktı mı sorularına yanıt arayan vatandaşlar, İstanbul'da motor kuryeler çalışıyor mu merak ediyor. Açıklama hiç gecikmeden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi. İstanbul'da motosiklet kullanımı yasak mı sorusuna yanıt verdi. İstanbul'da motosiklet yasağı kalktı mı? İstanbul'da motosiklet (moto kurye) kullanmak yasak mı? İstanbul'da motor kuryeler çalışıyor mu? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL'DA MOTOSİKLET YASAĞI KALKTI MI?

İstanbul'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı sebebiyle iki yeni tedbir daha alındı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kamu personelinin yarın da idari izinli sayılacağını ve bu akşam 19.00'dan itibaren motosikletlerin trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu.

Bununla beraber, İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Yağışın yarından itibaren etkisini daha da artırması bekleniyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AFAD Hasdal Yerleşkesi'nde kar ve buz ile mücadele çalışmaları kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Valisi Vali Yerlikaya "Hava koşulları müsaade ettiği sürece kamyon ve tırların geçişine izin vereceğiz. Anlayış gösteren sürücülerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

İSTANBUL'DA MOTO KURYELER ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Valiliğinden vatandaşlara uyarı geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşullarından dolayı scooter ve motosikletlerin saat 19.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkışının yasaklandığını vatandaşlara iletti.

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