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İstanbul'da metrobüs yangını! Metrobüs neden yandı? Metrobüs yangınında yaralı var mı? Son durum ne?

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İstanbul'da bir metrobüs alevlere teslim oldu. Metrobüsün neden yandığı henüz bilinmiyor. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında yaralı olup olmadığı konusunda ise resmi bir açıklama yapılmadı. Gelişmeler takip ediliyor.

İstanbul'da Beyoğlu Halıcıoğlu mevkiinde bir metrobüs bilinmeyen sebeple alev alev yandı. Yolcular can havliyle kendilerini dışarı atarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Metrobüs güzergahı trafiğe kapatıldı. Peki, Metrobüs neden yandı? Metrobüs yangınında yaralı var mı? Son durum ne?

METROBÜS NEDEN YANDI?

İstanbul'da Halıcıoğlu durağında bir metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Metrobüs içindeki yolcular dumanların yükselmesi sonrasında can havliyle kendilerini dışarı atarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'da metrobüs yangını! Metrobüs neden yandı? Metrobüs yangınında yaralı var mı? Son durum ne?

İstanbul'da metrobüs yangını! Metrobüs neden yandı? Metrobüs yangınında yaralı var mı? Son durum ne?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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