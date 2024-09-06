İstanbul'da metrobüs yangını! Metrobüs neden yandı? Metrobüs yangınında yaralı var mı? Son durum ne?

İstanbul'da Beyoğlu Halıcıoğlu mevkiinde bir metrobüs bilinmeyen sebeple alev alev yandı. Yolcular can havliyle kendilerini dışarı atarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Metrobüs güzergahı trafiğe kapatıldı. Peki, Metrobüs neden yandı? Metrobüs yangınında yaralı var mı? Son durum ne?

METROBÜS NEDEN YANDI?

İstanbul'da Halıcıoğlu durağında bir metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Metrobüs içindeki yolcular dumanların yükselmesi sonrasında can havliyle kendilerini dışarı atarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.