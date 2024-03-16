İstanbul'da metrobüs kuyruğuyla denk gelen seçim afişi

Metrobüs çilesi manzarasıyla 'Tam yol ileri' seçim afişleri aynı karede dikkat çekti

İSTANBUL - İstanbul'da metrobüse ulaşmaya çalışan vatandaşlar üst geçitte yoğunluk oluşturdu. Metrobüs üst geçidindeki insan selinin oluşturduğu manzara ile aynı karede yer alan 'Tam yol ileri' seçim afişi ise ilginç görüntüler oluşturdu.

İstanbul Yenibosna'da metrobüsü kullanmak isteyen vatandaşlar, kalabalık nedeniyle yaya üst geçidinde yürüyemedi. İnsan trafiği üst geçidi kilitlerken, seçim kampanyaları kapsamında asılan 'Tam yol ileri' afişi de bu kalabalığın içinde dikkat çekti. Metrobüs çilesine denk gelen seçim afişleri, insan trafiği ile birlikte ilginç görüntüler oluşturdu.

Güçlükle metrobüse ulaşmaya çalışan vatandaşların oluşturduğu kuyruk ise havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde vatandaşların üst geçitte güçlükle yürüdüğü görülürken özellikle "Tam Yol İleri" sloganın yer aldığı seçim afişi ise şaşkınlığa neden oldu.