Son dakika İstanbul'da metrobüs kazası! Olay nerede oldu? Küçükçekmece metrobüs kazasında yaralı veya ölü var mı?
Küçükçekmece metrobüs kazasında yaralı veya ölü var mı? İstanbul'da yaşanan metrobüs kazası büyük panik yarattı. Küçükçekmece bölgesinde meydana gelen kazada yaralı veya ölü olup olmadığı araştırılıyor. Yetkililer, olayla ilgili detaylı bilgi vermek için incelemelerin devam ettiğini belirtti.
İstanbul'da son dakika Küçükçekmece'de bir metrobüs kazası yaşandı. İlk belirlemelere göre, kazada 3'ü ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Olay, Sefaköy metrobüs durağı yakınlarında meydana geldi. Vatandaşlar, kazanın ne zaman ve nerede olduğunu merak ediyor. Metrobüs kazasında yaralanan veya ölen oldu mu? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Olay nerede oldu? Küçükçekmece metrobüs kazasında yaralı veya ölü var mı?