Son dakika İstanbul'da metrobüs kazası! Olay nerede oldu? Küçükçekmece metrobüs kazasında yaralı veya ölü var mı?

İstanbul'da son dakika Küçükçekmece'de bir metrobüs kazası yaşandı. İlk belirlemelere göre, kazada 3'ü ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Olay, Sefaköy metrobüs durağı yakınlarında meydana geldi. Vatandaşlar, kazanın ne zaman ve nerede olduğunu merak ediyor. Metrobüs kazasında yaralanan veya ölen oldu mu? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Olay nerede oldu? Küçükçekmece metrobüs kazasında yaralı veya ölü var mı?

OLAY NE ZAMAN OLDU?

İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki metrobüsün kaza yapması sonucu yaralıların olduğu bildirildi. Kazada yara almadan kurtulan yolcular, metrobüs yolunda yürüyerek duraklaya ulaşmaya çalıştı.

METROBÜS SEFERLERİ DURDU MU?

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaralılara müdahalesi sürüyor. Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamıyor.