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İstanbul'da masalsı sis manzarası

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İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle gökdelenler adeta gökyüzünde kayboldu. Sis nedeniyle deniz ve kara trafiğinde aksamalar yaşandı. Levent bölgesinde ise kartpostallık manzaralar oluştu.

İstanbul'da masalsı sis manzarası

İSTANBUL - İstanbul'da sis sabah saatlerinde etkisini sürdürüyor. Levent bölgesinde etkili olan sis nedeniyle gökdelenler adeta gökyüzünde kayboldu.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis deniz ve kara trafiğinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle aksamalara neden oldu. Yoğun sisin oluşturduğu eşsiz İstanbul manzarası, dron ile havadan görüntülendi. Gökdelenlerin yoğun olduğu Levent bölgesinde sis nedeniyle kartpostallık manzaralar oluştu. Dev gökdelenlerin sis nedeniyle adeta gökyüzünde kaybolduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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