İstanbul'da Kurban Bayramı'nda Turist Akını

Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçireler tarihi mekanlara akın etti. Bayramın ikinci günü İstanbul'nu simgeleri arasında yer alan Eminönü, Ayasofya ve Eyüpsultan ziyaretçi akınına uğradı. Kimi Eyüpsultan'ı ziyaret ederken, kimileri de Eminönü'nde hem balık ekmek yedi hem de tarihi mekanları ziyaret etti. Ziyaretçilerin en çok tercih ettiği mekanlar ise Ayasofya ve Sultanahmet Meydanı oldu. Ayasofya-i Kebir Camii'ni ziyaret etmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. hem tarihi mekan

"BAYRAMLARI BURAYA GEÇİRMEYİ DÜŞÜNDÜK"

Almanya'dan Eminönü meydanına gelen Musa Doğan, "Almanya'dan Bursa'ya geldik. Bayramı geçirmek için buraya geldik. Eminönü çok kalabalık, Eminönü'ndeydik. Fatih, ondan sonra Beşiktaş'a gittik. Geziyoruz, müthiş bir kalabalık. İstanbul güzel ama baya bi pahalılık var. Tarihi mekanları gezmek için fazla zaman bulamadım. Ama gezmeyi düşünüyor daha yarında buradayız" dedi. Sivas'tan ailesini ziyaret için İstanbul'a gelen Zeynep Karademir ise, "İstanbul zaten çok başka bir memleket, ayrı bir memleket. Yani İstanbul bence anlatılmaz yaşanır, tek kelimeyle. Sivas'tan ailemi ziyaret etmek için geldim. Ulaşım falan çok sıkıntı diyorlar ama bence yürüme her yere birbirine yakın. Türbeleri ziyaret ettik. Camileri ziyaret ettik. Balık ekmek yedik burada. Yani birçok yere gittik de şimdi tek tek isimlerini sayamayacağım ama çok güzel yerlerde çok güzel ibadethanelerde, ibadetlerimizi yerine getirdik" diye konuştu.

EMİNÖNÜ'NDE BALIK EKMEK HERKESİN VAZGEÇİLMEZİ

"İSTANBUL VAZGEÇİLMEZ. HER ZAMAN GELİRİZ"

Eyüpsultan'a Konya'dan gelen Merve Aslantürk, "Konya'dan geldik. İstanbul'a gezmek için ailemin yanına geldim. Fatih'te gezdik. Balık ekmek yedik. Çok güzeldi, kalabalıktı. Biraz İstanbul sakinleşmişti. Çok hoşumuza gitti. Trafik olmaması çok güzeldi. İstanbul'un yoğunluğu gittiği için çok mutluyum. Biraz daha güzel geldi ama sanıyorum turistler akın etmiş. Onlar da çok fazla vardı. İstanbul tarihi bir şehir, İstanbul vazgeçilmez. Her zaman geliriz" dedi. Bahattin Ağaçyetiştiren "İstanbul'da ben zaten boğazda oturuyorum. Sarıyer'de. Zaman zaman Eyüpsultan'a gelirim. Sultanahmet'e giderim. O güzellikleri öyle İzlerim. Zevk alırım, tabii biz de istifade ediyoruz. Bu toplu taşımanın ücretsiz oluşu tabii güzel bir şey, insanlar evde sıkılıp kalmıyorlar. Gezip güzelliklerden istifade edebiliyorlar. Güzel bir şey" dedi.