İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son 9 yılın 9 mart tarihli ölçümleri baz alındığında en düşük seviyesinde gözlendi. Uzmanlar mega kentte su sıkıntısı görülebileceğini öne sürdü ve bir dizi önlem sıraladı. Konuya dair açıklama İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Peki, İstanbul'da kuraklığa karşı nasıl tedbirler alınacak? İstanbul'da barajların doruluk oranı ne kadar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

İstanbul'da beklenen yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle kuraklıkla birlikte barajların doluluk oranları da gözle görülür şekilde düştü. İSKİ'nin resmi sitesinde paylaştığı verilere göre Büyükçekmece Gölü'nün geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 94.45 olarak ölçülmüştü. Konuya dair açıklama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar İstanbul'da kuraklığa karşı alınacak önlemleri ve barajları doruluk oranlarını sorgulamaya başladılar. Peki, İstanbul'da kuraklığa karşı nasıl tedbirler alınacak? İstanbul'da barajların doruluk oranı ne kadar? Detaylar haberimizde..

İSTANBUL'DA KURAKLIĞA KARŞI NASIL TEDBİLER ALINACAK?

Mega kent İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı alarm verirken gözlerin çevrildiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da bir açıklama geldi. Ülke olarak son 25 yılın en kurak dönemini yaşadığımızı vurgulayan İmamoğlu, "Buraya İSKİ'yle ilgili toplantıdan geliyorum. Tabi ki susuzluk alarmıyla ilgili bir sorun henüz İstanbul'un gündeminde yok. Ama gerçekten son 25 yılın en kurak dönemini yaşıyor İstanbul ve bütün ülke. Yani bu işin İstanbul'u yok" İfadelerine konuşmasında yer verdi.

Açıklamasının devamında önümüzdeki günlerde belli tedbirler alacaklarını ifade eden İmamoğlu, "Bursa'da da bazı barajlar kurudu. İstanbul Ankara da çok dibe indi. Haritaya baktığınızda kuraklık bütün coğrafyanın sorunu. İSKİ'de yaklaşık bir buçuk iki saat bu sabah bunun toplantısını yaptık. Belli tedbirlerimiz var, tasarruftan birçok hususa kadar. Bunlarla ilgili açıklamalarımız olacak" ifadelerine konuşmasında yer verdi.

İSTANBUL'DA BARAJLARIN DORULUK ORANI NE KADAR?

İstanbul'da Barajların doluluk oranları Alibey'de yüzde 10,74, Büyükçekmece'de yüzde 30,94, Darlık 'ta yüzde 40,77, Elmalı'da yüzde 34,57, Istrancalar'da yüzde 24,89, Kazandere'de yüzde 6,77, Ömerli'de yüzde 52,27, Pabuçdere'de yüzde 6,69, Sazlıdere 'de yüzde 33,26, Terkos'ta ise yüzde 31,83 olarak kaydedildi. Verilere göre, bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 109,29 kilogram olarak ölçüldü.