İstanbul'da köprüler Trabzonspor'un renkleriyle ışıklandırıldı - Haberler

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İstanbul'da köprüler Trabzonspor'un renkleriyle ışıklandırıldı

İhlas Haber Ajansı - Abdullah Altunbaş - Genel
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İstanbul'da köprüler Trabzonspor'un renkleriyle ışıklandırıldı İstanbul Boğazı'ndakiköprüler şampiyon olan Trabzonspor'un renkleri ile aydınlatıldı.

İstanbul'da köprüler Trabzonspor'un renkleriyle ışıklandırıldı

İSTANBUL - İstanbul Boğazı'ndakiköprüler şampiyon olan Trabzonspor'un renkleri ile aydınlatıldı.

Trabzonspor'un şampiyon olmasının ardından İstanbul Boğazı'ndaki köprüler bordo mavi renklere büründü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Trabzonspor'un renkleri ile aydınaltıldı.

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Altunbaş - Genel

Genel, Yerel, Haberler

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