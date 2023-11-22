Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor ve İstanbul'da kış lastiği takmak zorunlu mu merak ediliyor. Kış lastiği uygulaması hangi tarihte başlıyor ve kış lastiği zorunluluğu ne zaman olduğu gündeme geliyor. Peki, İstanbul'da kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor, süresi uzatıldı mı? Kış lastiği uygulaması hangi tarihte?

İstanbul'da kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor, süresi uzatıldı mı? Kış lastiği uygulaması hangi tarihte?

İstanbul'da kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor, süresi uzatıldı mı ve kış lastiği uygulaması hangi tarihte olduğu gündeme geliyor. İstanbul Valiliği, meteorolojik veriler çerçevesinde kentte ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğunun başlayacağını bildirdi. İstanbul'da kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor, süresi uzatıldı mı? Kış lastiği uygulaması hangi tarihte? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL'DA KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamada, ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğunun her yıl 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında uygulandığı belirtilerek, "Meteorolojik veriler çerçevesinde, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bu yıl için 25 Kasım tarihine çekilmiştir." ifadesi kullanıldı.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ TARİHTE?

İstanbul Valiliği, meteorolojik veriler çerçevesinde kentte ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğunun bu yıl 25 Kasım'da başlayacağını bildirdi.