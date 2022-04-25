İstanbul'da Kiralık Ev İlanları

İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul'da satılık ev ilanları kadar, İstanbul kiralık daire ilanları da oldukça fazladır. Dünyanın en iyi şehirlerinden birisi olan İstanbul, gayrimenkul sektöründe de dünyanın önde gelen şehirlerindendir.

Gelişen ve değişen gayrimenkul ile hem ekonomiye hem de kültüre canlılık katmaktadır. İstanbul'da çok çeşitli kiralık daireler, kiralık binalar ve kiralık köşkler bulabilirsiniz. Hatta son zamanlarda en çok rağbet gören İstanbul kiralık villa ilanlarını da incelemenizi tavsiye ederiz. Herkese hitap eden, her ihtiyaca ve beğeniye uyan birbirinden farklı çeşitli kiralık ilanları İstanbul'da bulabilirsiniz.

İstanbul'da ev kiralamak istiyorsanız, öncelikle bütçenizi ve ihtiyacınızı belirlemeniz gerekmektedir. Her bütçeye uyan, uygun fiyatlı kiralık daire ilanları ile karşılaşabilirsiniz.

İstanbul'da Daire Kiralarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İstanbul'da ev kiralamayı düşünenler, İstanbul'da kiralık daireye taşınmadan önce dikkat etmeleri gereken birkaç önemli nokta vardır.

İstanbul'da kiralık ev arıyorsanız, öncelikle evi kiralamak istediğiniz semtin özelliklerini araştırmalısınız. Oturmak istediğiniz evin, iş yerinize yakın olmasını tercih ediyor musunuz? Eğer bir aileyseniz ve çocuklarınız varsa okul veya eğitim kurumlarına yakın olan bir yerde mi oturmayı tercih edeceksiniz?

Ailenizle ya da tek başınıza ev kiralamayı düşünüyorsanız bile evinizin konumunun merkezi bir yerde ya da merkeze yakın bir yerde olmasını tercih etmelisiniz. Merkezi bir konuma sahip konutlar çok daha avantajlıdır. Çünkü çevresinde belediye binaları, okul, hastane, alışveriş merkezleri ve parklar bulunmaktadır. Ayrıca toplu taşıma gibi ulaşım kaynaklarına da bu tarz bölgeler daha yakın olmaktadır.

Merkezi bir yerde ya da merkeze yakın bir yerde ev kiralamak, merkeze uzak olan bölgelerde ev kiralamaya göre daha masraflı olabilir. Öncelikle ihtiyacınızı belirlemeniz gerekmektedir.

Eğer bir evcil hayvana sahipseniz bahçeli kiralık konut tutmanız sizler için daha uygun olacaktır. İstanbul'da birçok bahçe katı kiralık daire ilanları bulunmaktadır. Ancak bu tarz bir ev kiralamayı düşünüyorsanız, ev sahibi ile bu bilgiyi paylaşmanızda fayda olacaktır.

Kiralamayı düşündüğünüz konutun, deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığını sorgulamanızda önemli bir konudur. Ek olarak, yangın merdiveni veya yangın alarmı gibi özelliklerin olup olmadığını araştırmalısınız. Bu sayede, istenmeyen kazaları büyümeden engelleme şansınız olabilir.

Kiralamak istediğiniz daireyi tutmadan önce fotoğrafını çekebilirsiniz. Böylece daireyi gezerken fark etmediğiniz detayları fark edebilirsiniz. Diğer taraftan, evden taşınacağınız zaman hangi değişimlere sizin sebep olup olmadığını bir kanıt olarak gösterebilirsiniz.

Beğendiğiniz ve kiralamayı düşündüğünüz ev için bir kira sözleşmesi yapmanız gerekmektedir. Kira sözleşmesini imzalarken, imzalayacağınız kişinin gerçekten ev sahibi ya da ev sahibinin vekâlet verdiği kişi olması gerekir. Tapu kayıtlarından, gerçek ev sahibi olup olmadığını teyit ettirebilirsiniz.

Güvenilir bir gayrimenkul uzmanı ile bu süreçleri kolaylıkla ve huzurla gerçekleştirebilirsiniz. Zingat gayrimenkul profesyonelleri ile güvenle istediğiniz daireyi kiralayabilirsiniz.

İstanbul'da Kiralık Daire Fiyatları

Araştırmanız sırasında geniş bir fiyat aralığında kiralık daireleri görebilirsiniz. Kiralık ev sayısı bazı semtlerde özellikle oldukça fazladır. Dairelerin kira fiyatları çok değişkendir ancak detaylı bir araştırma ile İstanbul'da bütçenize uygun kiralık daireler de bulabilirsiniz.

İster deniz ister orman isterseniz de şehir manzaralı bir konut kiralayabilirsiniz. Fiyatlar her seçenek için farklı olacaktır. Eğer merkezi bir yerde oturmak istiyorsanız, burada bulunan kiralık konut fiyatları merkezi olmayanlara kıyasla daha pahalı olacaktır.

Diğer taraftan deniz manzaralı ya da şehir kalabalığından uzaklaşıp bir orman manzaralı ev kiralarsanız, diğer kiralık dairelere göre daha fazla kira ödemeniz gerekecektir.

Şehrin her semtinde kendini gösteren yüksek rezidanslarda daire kiralamayı düşünüyorsanız bu tarz dairelerde pahalı olabilir. Ancak genel olarak rezidanslar birçok avantaja sahiptirler. Bu sebeple kira oranınız size yüksek gelmeyecektir.

Kiralamayı düşündüğünüz dairenin bina yaşı da fiyat skalasında önemli bir etkendir. Genç binalar, çok yıllı binalara kıyasla daha yüksek kiralara sahiptir.

İstanbul'da çeşitli kira fiyatlarına sahip, her zevke ve bütçeye uygun birçok kiralık daire bulunmaktadır. İhtiyacınıza, beğeninize ve bütçenize uygun kiralık evi mutlaka bulabilirsiniz.

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