İstanbul Sancaktepe'de önceki gün kayıp başvurusu yapılan 7, 9 ve 11 yaşlarındaki üç erkek kardeşin durumu merak ediliyor. Arama motorlarında İstanbul'da kaybolan 3 çocuk bulundu mu? Kayıp olan 3 kardeşin son durumu ne, yaşıyorlar mı? soruları aratıldı. İstanbul'da kaybolan 3 çocuk hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

İstanbul'da kaybolan 3 çocuk bulundu mu? Kayıp olan 3 kardeşin son durumu ne, yaşıyorlar mı?

İstanbul Sancaktepe'de sokakta oynayan 3 erkek kardeşten dün akşamdan beri haber alınamıyordu. Türkiye'nin gündeminde yer alan acı olayın perde arkası ise merak ediliyor. Peki, İstanbul'da kaybolan 3 çocuk bulundu mu? Kayıp olan 3 kardeşin son durumu ne, yaşıyorlar mı?

İSTANBUL'DA KAYBOLAN 3 ÇOCUK BULUNDU MU?

İstanbul Sancaktepe'de önceki gün kayıp başvurusu yapılan 7, 9 ve 11 yaşlarındaki üç erkek kardeşin cansız bedeni, bir inşaatın su dolu temelinde bulundu.

KAYIP BAŞVURUSU YAPMIŞLAR

Sancaktepe Hilal Mahallesi Karşıyaka Caddesi üzerinde önceki gün saat 17.00 sıralarında 3 çocuk kaybolmuştu. Sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerden haber alınamaması üzerine ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu. İhbar üzerine harekete geçen Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri kayıp çocukları bulmak için çalışmalarını sürdürürken, aynı mahallede Gülpembe Sokak üzerinde bulunan inşaattan gelen ihbar üzerine çalışma başlatıldı.

CANSIZ BEDENLERİ SU DOLU İNŞAAT TEMELİNDE BULUNDU

İnşaatın güvenlik görevlisinin çocuk cesedi gördüğü yönünde verdiği ihbarla polis ve itfaiye ekipleri, su dolu inşaat temelinde çalışma başlattı. Su dolu olan inşaat alanında kapsamlı bir çalışmayla önce su tahliye edildi. Suyun tahliyesi sonrasında 3 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların cesetleri otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu götürüldü.